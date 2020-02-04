فوائد ركوب الدراجة الهوائية .. 5 فوائد صحية مميزة .. تقوي المناعة وتحرق 1000 سُعر في الساعة

- فوائد ركوب الدراجة الهوائية لتخفيف الوزن - دراسة: ركوب الدراجة يقوي جهاز المناعة

نسمع دائما من المتخصصين والأطباء أن ممارسة الرياضة لتحسين صحة الجسم بصفة عامة، لكن فوائد رياضة ركوب الدراجة الهوائية تجعلها الأفضل حيث تساعد في علاج الكثير من المشاكل الصحية بل والوقاية منها.

فوائد ركوب الدراجة الهوائية تشمل نواحي متعددة أبرزها تخفيف الوزن والعضلات والركبة وهو ما نرصده في هذا التقرير وفقا لما رصدته أحدث الدراسات الطبية وأورده موقع cyclingweekly.

فوائد ركوب الدراجة الهوائية لتخفيف الوزن معادلة انقاص الوزن بسيطة تعتمد على حرق المزيد من السعرات الحرارية مع اتباع نظام غذائي صحي لا يمد الجسم بسعرات حرارية كبيرة وتساعد رياضة ركوب الدراجة الهوائية في تخفيف الوزن عن طريق حرق نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية ولكن النتيجة تصبح أفضل عند اتباع نظام غذائي صحيح والنوم عدد ساعات مناسب .

فوائد الدراجة الهوائية للعضلات عنصر المقاومة في ركوب الدراجات يجعلها لا تحرق الدهون فقط بل أيضا تبني العضلات، خاصة حول أوتار الركبة والفخذين ، والعضلات أصغر حجمًا من الدهون ، والأشخاص الذين لديهم نسبة أعلى من العضلات يحرقون المزيد من السعرات الحرارية.

فوائد ركوب الدراجة الهوائية للركبة توجد فوائد عديدة لممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية للركبة، حيث تساعد على تحريك المفصل بشكل جيد مما يجعله أقوي ويقلل فرص إصابته بالأمراض والخشونة إذا تمت ممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية بشكل صحيح وتحت إشراف متخصصين.

ممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية بشكل خاطئ او وضعية جلوس غير مناسبة أو لمدة زمنية طويلة جدا يعرض الانسان للإصابة بمخاطر كثيرة.

الدراجة الهوائية.. كم تحرق؟ من أكثر الأسئلة التى تراود عددا كبيرا من الناس الذين يرغبون في إنقاص الوزن هو كم تحرق الدراجة الهوائية من السعرات الحرارية؟ والاجابة هى أن الدراجة الهوائية تحرق السعرات الحرارية : بين 400 و 1000 في الساعة ، وهذا يتوقف على كثافة ووزن من يمارس هذه الرياضة .

فوائد رياضة ركوب الدراجة الهوائية للمناعة

كشفت دراسة أجراها فريق من الباحثين البريطانيين على 125 من محبي ركوب الدراجة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 - 79 عاما عن أن هذه الرياضة تحسن من جهازهم المناعي.





وأوضحت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "شيخوخة الخلايا" البريطانية، أن ركوب الدراجة يجعلهم أكثر إنتاجية للخلايا "تى" من قبل الغدد الليمفاوية، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتحركون، وهناك غدة صماء تقع فى القصبة الهوائية العضو الذى ينتج هذه الخلايا تتحكم فى الغدد اللميفاوية "تي".





ركوب الدراجة الهوائية يطيل العمر

أفادت دراسة حديثة بأن الأشخاص الذين يركبون الدراجات في هولندا يعيشون أطول من أقرانهم ممن لا يستخدمون الدراجات كوسيلة انتقال بمتوسط ستة أشهر.



وأشار الباحثون في جامعة أوترخت إلى أن ركوب الدراجات في هولندا يحول سنويا دون حدوث حوالي 11 ألف حالة وفاة ، كما ذكروا في نتائج البحث الذي نشر في عدد يونيو من الدورية الأمريكية للصحة العامة.