مطرانية طهطا تنظم لقاء لمدرسي الدين المسيحي

نظمت مطران كرسي طهطا وجهينة، تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا اشعياء مطران كرسي طهطا وجهينة، اليوم الاثنين، لقاء مع المدرسين الذين يقومون بتدريس مادة الدين المسيحي.





وقالت مطرانية طهطا وجهينة إن القمص ابرام الانطوني وكيل عام الايبارشية، عقد اليوم الاثنين، لقاء مع المدرسين الذين يقومون بتدريس مادة الدين المسيحي وذلك بكاتدرائية الأنبا شنودة رئيس المتوحدين ساحل طهطا.





وأضافت المطرانية في بيان لها اليوم أن اللقاء بدأ بالقداس الإلهي وتخلل اللقاء محاضرة عن المحبة وأهميتها في الخدمة، وورشة عمل عن حصة الدين المسيحي.





كان نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط قد استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة بالاسكندرية، في إطار احتفالات الايبارشية بتذكار شهداء الإيمان في ليبيا.





احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم بـ"عشية" نياحة القديسة أنسطاسية والتى كانت من اعرق العائلات بمدينة القسطنطينية.