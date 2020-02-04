نجل محمود بكر: والدي سطر تاريخا.. وإفيهاته الكروية خالدة في الأذهان

قال محمد محمود بكر نجل المعلق الكروي الكبير محمود بكر، إن والده ترك تاريخا كبيرا، ويكفيهم حب الناس له.





وأضاف محمد محمود بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"،:" يكفي حب الناس الذي نراه ، ومحمود بكر سطر تاريخا كبيرا، ولديه الكثير من الإفيهات الكروية الرائعة التي تم تخليدها في الأذهان".





وتابع محمد محمود بكر:" كان من الصعب أن يأخذ أحد الإفيه الذي يقوله محمود بكر على الهواء أثناء التعليق على أي مباراة".





وأكمل محمد محمود بكر:" كان يتحدث في مواضيع كثيرة أثناء التعليق على مباريات كرة القدم، وكان متفاعلا مع الكثير من الناس، والكثير من المواقف التي يشاهدها في حياته، يحكيها أثناء تعليقه على المباريات".