حزب المؤتمر يستضيف وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب

استضاف حزب المؤتمر، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عقد اليوم بمقر الحزب، تحدث خلاله الربان عمر المختار صميدة -رئيس الحزب-، والأستاذ حامد الشناوي -الأمين العام للحزب ونائب الرئيس-، والدكتور مجدي مرشد -نائب رئيس الحزب-، والأستاذ أحمد مقلد -نائب رئيس الحزب وعضو التنسيقية-وبحضور عدد من قيادات الحزب.





عرض قيادات الحزب خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.





وقد أشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين جميع الأطراف.