AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حزب المؤتمر يستضيف وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:58 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
استضاف حزب المؤتمر، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عقد اليوم بمقر الحزب، تحدث خلاله الربان عمر المختار صميدة -رئيس الحزب-، والأستاذ حامد الشناوي -الأمين العام للحزب ونائب الرئيس-، والدكتور مجدي مرشد -نائب رئيس الحزب-، والأستاذ أحمد مقلد -نائب رئيس الحزب وعضو التنسيقية-وبحضور عدد من قيادات الحزب.

عرض قيادات الحزب خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.

وقد أشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين جميع الأطراف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المؤتمر يعلن موافقته على قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ

انطلاق الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب السياسية بمقر مستقبل وطن

قوطة: مشاركة جميع القوى السياسية في احتفالية تدشين أمانة حزب المؤتمر ببورسعيد

تنسيقية الأحزاب تعلن بدء جلسات الحوار المجتمعي حول الاستحقاقات الانتخابية

في 3 خطوات.. تنسيقية الأحزاب: نتلقى مقترحات الاستحقاقات الانتخابية

ترشيحاتنا

تناوله يوميا ولن يصيبك فيروس كورونا أبدا

قضايا غير أخلاقية تطارد النجوم.. هتك عرض لـ مريم حسين.. وفيديو إباحى لـ شيما الحاج ومنى فاروق

أحذرى .. إرتداء تلك القطعة من الملابس يصيبك بالسرطان

ليفربول يستقبل شروزبري تاون في إعادة كأس الاتحاد الإنجليزي الليلة

ترتيب هدافي الدوري المصري.. عبد الله السعيد يواصل الصدارة ومحمد شريف وصيفا

بعد موافقة تضامن البرلمان.. فرض ضريبة 5 جنيهات على 14 خدمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار نيسان NISSAN اليوم في مصر بعد تراجع صني sunny 2020 .. صور

الأرز الصيني أبرزها.. حقيقة انتقال فيروس كورونا بالمنتجات المستوردة من الصين

تناوله يوميا ولن يصيبك فيروس كورونا أبدا