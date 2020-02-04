وجبة سريعة تجمع الرئيس الأمريكي وابنته على متن طائرة.. صورة

نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، صورة ، تجمعها بوالدها على متن طائرة رئاسية وهما يتناولان وجبة سريعة.





وكتبت إيفانكا، تعليقا على صورة بموقع تبادل الصور "انستجرام": "ذكريات من ولاية إيوا، وجبة خفيفة تجمعني مع أبي على متن طائرة ترامب".





ويظهر في الصورة ترامب وإيفانكا، وهما يتناولان وجبة سريعة، من مطاعم ماكدونالدز، ومن المعروف حب ترامب لهذه الوجبات.





وكانت إيفانكا ترامب كشفت عن خططها للرحيل عن البيت الأبيض.





وقالت إيفانكا في مقابلة مع برنامج "Face The Nation" على قناة "سي بي إس" في معرض إجابتها عن سؤال بشأن خططها للبقاء ضمن إدارة ترامب في حال أعيد انتخابه في انتخابات 2020، إن الأولوية لديها، أطفالها.





وأضافت: "قراراتي ستكون دائما مرنة بما فيه الكفاية ما دمت متأكدة من أن احتياجاتهم يتم النظر فيها أولا وقبل كل شئ. لذا فهم سيجيبون حقا عن هذا السؤال بدلا عني".





وتابعت: عملي في البيت الأبيض يتعلق بالتأثير، وبالقدرة على إنجاز أشياء من أجل الرجال والنساء المهمشين والمنسيين الذين قابلتهم على مدار عامين ونصف، حيث سافرت إلى كل الولايات الأمريكية تقريبا، وتوفير سبل لخلق الفرص.





واستطردت أن الكثير تم إنجازه، لكنه ليس كافيا بعد.