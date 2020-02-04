أحمد العوضي يستعرض لياقته استعدادا لمسلسل الاختيار





ونشر أحمد العوضي فيديو له عبر انستجرام وهو يمارس تمرين الصدر برياضة كمال الأجسام في الجيم؛ استعدادا لدوره في مسلسل الاختيار الذي يجسد فيه شخصية هشام عشماوي.





ولقي الفيديو ردود فعل واسعة من متابعيه، عبر انستجرام، وجاءت التعليقات بين "عاش يا وحش" و"ربنا يقويك يا نجم" و"الله أكبر عليك" و"شكلك مرعب".





مسلسل "الاختيار" يدور حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.





المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى"

استعرض الفنان أحمد العوضي لياقته البدنية أمام جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.