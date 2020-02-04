AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد العوضي يستعرض لياقته استعدادا لمسلسل الاختيار

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:18 ص
احمد العوضي
احمد العوضي
Advertisements
مصطفى كرم
استعرض الفنان أحمد العوضي لياقته البدنية أمام جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد العوضي فيديو له عبر انستجرام وهو يمارس تمرين الصدر برياضة كمال الأجسام في الجيم؛ استعدادا لدوره في  مسلسل الاختيار الذي يجسد فيه شخصية هشام عشماوي.

ولقي الفيديو ردود فعل واسعة من متابعيه، عبر انستجرام، وجاءت التعليقات بين "عاش يا وحش" و"ربنا يقويك يا نجم" و"الله أكبر عليك" و"شكلك مرعب".

مسلسل "الاختيار" يدور حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير كرارة يبدأ تصوير الاختيار

أول ظهور لـ أمير كرارة بشخصية الشهيد أحمد المنسى

أحمد كرارة يهنئ شقيقه أمير ببدء تصوير مسلسل الاختيار

سنغزو العالم.. أمير كرارة يعلن البدء في تصوير مسلسله الرمضاني الاختيار

دينا فؤاد تفاجئ جمهورها بـ النقاب.. شاهد

أمير كرارة يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

ترشيحاتنا

احذري..عادة تعرضك لخطر الإصابة بالجلطات

نرمين ماهر تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

أنت طيب ولا شرير .. اعرف حقيقتك من أنواع النفوس

سيبكوا من اللي عايز يشعللها.. أحمد موسى يعلق على بيان الأهلي حول أحداث مباراة الهلال السوداني

رئيس إنبي يكشف موقف التعاقد مع صالح جمعة.. ويتحدث عن طموح الفريق

تعليق عدلي القيعي على فرصة كهربا المهدرة أمام الهلال السوداني في أفريقيا

AdvertisementS

الصين تزف بشرى للعالم بشأن فيروس كورونا

أخبار الرياضة .. رد الهلال على بيان الأهلي .. رسالة مؤثرة من حكم مباراة ملعب الجوهرة.. الفيفا يفتح النار على الكاف

أخبار الفن: الموت يفجع سعاد عبد الله.. ظهور الفنانة المعتزلة نورا.. هجوم عنيف على أحمد الفيشاوي.. صدمة محمد الشرنوبي

حيوان غريب يهاجم هيفاء وهبي في حفلها بالمكسيك.. فيديو

بعد تجربتها وطلاقها.. أسما شريف منير توجه نصيحة للمقبلات على الزواج.. فيديو

احذري..عادة تعرضك لخطر الإصابة بالجلطات

أول ظهور لـ ابن أصالة بعد تبرئته من قتل مواطن في التجمع الخامس

لحظات رعب.. رسالة مؤثرة من حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

كيف تستورد سيارة من الخارج وماهي الرسوم..اعرف التفاصيل

الأهلي يوضح حقيقة تجميد كهربا بسبب فرصة الهلال السوداني

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور

أخبار الفن.. حيوان غريب يهاجم هيفاء وهبي.. ابن أصالة يظهر بعد تهمة القتل.. هجوم على أحمد الفيشاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة .. الجاكيت الفرو يسيطر على موضة 2020

بـ شعر كيرلي وملابس كاجوال.. إطلالة ميريام فارس في عيد ميلاد نجلها

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور