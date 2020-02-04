يحدث اليوم: ختام معرض الكتاب والملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين

يشهد اليوم الثلاثاء، 4 من فبراير 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:





القاهرة .. تختتم فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، والتي تتنوع ما بين المقهى الثقافي، وشباب إفريقيا، والفنون التشكيلية، والمسرح.





القاهرة .. تختتم فعاليات الملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين، والذي تنظمه الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.





سول .. يبحث قائد العمليات البحرية في كوريا الجنوبية سيم سيونج سيوب مع قائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ الأدميرال جون أكويلينو سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي.



