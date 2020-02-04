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أخبار العالم

تحويل مجمعات رياضية وثقافية ومركز مؤتمرات إلى مستشفيات مؤقتة لعلاج كورونا بـ ووهان

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:59 ص
الصين
الصين
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أ ش أ
أعلن مقر قيادة مكافحة وباء (كورونا الجديد) في مقاطعة (هوبي) بوسط الصين تحويل 3 مواقع في مدينة (ووهان) (مركز انتشار الفيروس)، إلى مستشفيات لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وذكر المقر -في بيان اليوم، الثلاثاء- أنه سيتم تحويل صالة هونغشان للألعاب الرياضية ومركز ووهان الدولي للمؤتمرات والمعارض ومجمع ثقافي يطلق عليه اسم (ووهان ليفينج روم)، إلى مستشفيات تضم 3400 سرير.. موضحا أن هذه المواقع ستستقبل المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ناجمة عن فيروس كورونا الجديد.

وفي سياق متصل، بدأ مستشفى (هوهشنشان) الذي تم إنشاؤه حديثا في ووهان في استقبال المرضى المصابين بهذا الفيروس اليوم "الثلاثاء"، حيث يتم حاليا نقل الدفعة الأولى من المرضى إلى المستشفى ، الذي تم تسليمه أمس الأول بعد عملية بناء استمرت 10 أيام.

ويعد هذا المستشفى أحد مستشفيين مؤقتين مخصصين لعلاج المرضى المصابين بهذا الفيروس ويتسعان إلى 2600 سرير، حيث ما يزال المستشفى الثاني (ليشنشان) قيد الإنشاء.

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