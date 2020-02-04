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توك شو

محمد جاد: متحف الملك توت عنخ آمون قادر على عودة السياحة من جديد

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:58 ص
محمد جاد
محمد جاد
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ريهام فيكتور

قال الإعلامى محمد جاد مذيع ببرنامج صباح البلد، إن الفيلم التسجيلي الخاص بالمتحف الكبير عبارة عن مادة ترويجية هائلة جدا، لأنه يعتبر حدثا فى غاية الأهمية، مؤكدا أن الاستعدادات والدعاية للمتحف لابد أن تكون على قدر حجم  الافتتاح.

وأضاف الإعلامى محمد جاد فى حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أنه منذ شهر سبتمبر الماضى بدأت مصر فى الإعلان عن شراكتها مع كبرى المؤسسات العالمية لتنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق، وتقدم مصر للعالم كله بصورة حديثة وعصرية ومنها شبكات قنوات ديسكفرى.


وأشار إلى أن شركة ديسكفرى واحدة من أكبر الشركات الرائدة عالميا  فى مجال الترفيه تمتلك 53 حوالى علامة تجارية تصل لأكثر إلى 3 مليارات مشترك فى 242 دولة، مضيفا أن ديسكفرى تشتهر ببرامجها  الحائزة على العديد من الجوائز وتضمنت الشراكة محتوى ترويجيا هائلا جدا.

وتابع أن المتحف المصرى الكبير للملك توت عنخ آمون سبب كبير جدا لعودة السياحة من جديد لمصر بدليل أن أكثر من 12 مليون سائح زاروا مصر بدخل يصل إلى 12.6 مليار دولار. 
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