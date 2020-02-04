في يوم السرطان العالمي.. إزاي الناس بتحمي نفسها منه؟ فيديو

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وتعد كلمة "السرطان" مرعبة، ورصدت عدسة "صدى البلد" تقريرا عن رد فعل الناس عند سماع كلمة سرطان، وما هي طرق الوقاية من مرض



وجاء رد فعل الناس "الموت - الألم - الوجع" كانت هذه الكلمات معبرة عن رد فعلهم عند سماع كلمة السرطان، بالإضافة إلى البعد عن التدخين للوقاية من السرطان.

وتعد كلمة "السرطان" مرعبة، ورصدت عدسة "صدى البلد" تقريرا عن رد فعل الناس عند سماع كلمة سرطان، وما هي طرق الوقاية من مرض السرطان تزامنا مع اليوم العالمي للسرطان.وجاء رد فعل الناس "الموت - الألم - الوجع" كانت هذه الكلمات معبرة عن رد فعلهم عند سماع كلمة السرطان، بالإضافة إلى البعد عن التدخين للوقاية من السرطان.

يحتفل العالم في 4 فبراير من كل عام باليوم العالمي للسرطان، لمواجهة أصعب التحديات، ولمساندة مصابيه ودعمهم معنويًا، ويجب مساندة الأسرة والأصدقاء والأطفال والأزواج ودعم ثقافة الاتحاد قوة للانتصار على هذا المرض الخبيث.وينصح بتناول بعض المأكولات كالبرتقال واليوسفي والثوم وكل الاشياء التي تدعم الجهاز المناعي، للوقاية من الإصابة من السرطان.