بمكونات من مطبخك.. اصنعى سكراب طبيعي لتنظيف البشرة الدهنية

تعاني البشرة الدهنية من العديد من المشاكل، وهو ما يجعبها تظهر بشكل غير صحي، ومن أبرز المشاكل التي تواجه البشرة الدهنية، الرؤوس السوداء، وحب الشباب، وزيوت البشرة، ولمعانها بشكل زائد عن الحد.





وبالرغم من أن البشرة الدهنية لها العديد من المميزات، والتي أبرزها عدم ظهور علامات الشيخوخة عليها سريعا، فإن التعامل مع البشرة الدهنية قد يحتاج إلى وعي بطبيعة هذه البشرة.













ويبقى الخطوة الأهم للتعامل مع البشرة الدهنية هو تنظيف البشرة لمعالجة مشاكل البشرة الدهنية من الأساس، حيث يمكن باستخدام مكونات بسيطة في المنزل أن يتم عمل سكراب بسيط لتنظيف البشرة.





وتعتبر القهوة مكونا فعالا للغاية لعمل تقشير للبشرة، وتنظيفها، ولكن عليكم في البداية تجربة جزء من الماسك على اليدين لكي لا تسبب في تصبخ البشرة، وتغير لونها.





أما عن المكون الثاني فهو الليمون ، ويعتبر الليمون مضادا حيويا طبيعيا لحماية البشرة من البكتيريا، وتنظيفها بشكل فعال، كما أنه يغذي البشرة بفيتامين سي الذي يساعد على نضارة البشرة.





المكون الثالث هو العسل الذي أيضا يعتبر مضادا حيويا طبيعيا، بالإضافة إلى أنه يعمل على تغذية البشرة.





مكونات الماسك:





ملعقتين من القهوة.

عصير ١ حبة من الليمون.





طريقة استخدام الماسك للبشرة الدهنية:





١- اخلطي ملعقة من القهوة والعسل الابيض، وقلبيهم جيدا.





٢- ثم ضعي الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة.





٣- اغسلي وجهك بالماء الدافئ.



