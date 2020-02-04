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تعليم

8 طلاب يحصلون على الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية بالبحيرة بينهم 5 بكفر الدوار

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:55 ص
نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020
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جمالات الدمنهوري
حصل ٨ طلاب بمحافظة البحيرة على الدرجات النهائية في الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩م بمجموع ١٤٠ بينهم ٥ طلاب من إدارة كفر الدوار التعليمية ليحتلوا جميعًا المركز الأول.

والطلاب الأوائل هم: منة الله مدحت حمدى عيسى، مدرسة محمد عبده الحمامصى بالرحمانية، وأحمد عادل عبده العوضى، مدرسة الشهيد محمد عبد الرحمن الصباح، بأبوالمطامير، وميرفت مرتضى طلبه، مدرسة أمليط الإعدادية بنات، إدارة إيتاى البارود 

وكان نصيب إدارة بندر كفر الدوار 5 من الاوائل هم كل من: آلاء بدر الدين السيد مدرسة الحديثة الإعدادية بنات، وآيه عبد الله محمد مدرسة منشية الاوقاف الإعدادية، وأحمد حسان سعد حجاج، مدرسة السعرانية الإعدادية المشتركة، وريهام محمد احمد عبد الجواد، مدرسة الوراقية الإعدادية، وشهد طه على محمد، مدرسة الكيماويات الإعدادية المشتركة.

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اعتمد أمس الإثنين نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2019/2020 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 78.8% حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 93374 طالبا وطالبة حضر منهم 93135 ونجح منهم 73390 طالبا وطالبة.
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