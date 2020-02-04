8 طلاب يحصلون على الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية بالبحيرة بينهم 5 بكفر الدوار

حصل ٨ طلاب بمحافظة البحيرة على الدرجات النهائية في الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩م بمجموع ١٤٠ بينهم ٥ طلاب من إدارة كفر الدوار التعليمية ليحتلوا جميعًا المركز الأول.





والطلاب الأوائل هم: منة الله مدحت حمدى عيسى، مدرسة محمد عبده الحمامصى بالرحمانية، وأحمد عادل عبده العوضى، مدرسة الشهيد محمد عبد الرحمن الصباح، بأبوالمطامير، وميرفت مرتضى طلبه، مدرسة أمليط الإعدادية بنات، إدارة إيتاى البارود





وكان نصيب إدارة بندر كفر الدوار 5 من الاوائل هم كل من: آلاء بدر الدين السيد مدرسة الحديثة الإعدادية بنات، وآيه عبد الله محمد مدرسة منشية الاوقاف الإعدادية، وأحمد حسان سعد حجاج، مدرسة السعرانية الإعدادية المشتركة، وريهام محمد احمد عبد الجواد، مدرسة الوراقية الإعدادية، وشهد طه على محمد، مدرسة الكيماويات الإعدادية المشتركة.



