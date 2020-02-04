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رياضة

شوبير يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل شريف إكرامي عن الأهلي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:19 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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عمرو الحلوانى
كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس جديدة عن إعلان شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الكروى الجارى.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، فى تصريحات إذاعية، إن شريف إكرامي لديه بعض الغضب والحزن من مسئولى الأهلي بسبب تجاهل التجديد له حتى الآن قبل أشهر قليلة من انتهائه بشكل رسمي.

وأضاف الإعلامي أحمد شوبير أن شريف إكرامي قد يتراجع عن قرار الرحيل عن الأهلى بنهاية الموسم حال وجود رغبة قوية من قبل مسئولى الأهلى فى الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.

وكتب شريف إكرامي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بـعد مشوار امتد أكثر من ٢٣ عاما ناشئًا ولاعبا بالفريق الأول، ومع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي، فقد استخرت الله في اتخاذ أحد أهم قراراتي وأصعبها داخل النادي الأهلي، والتي بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة التي أكن لها كل احترام ولما استشعرته أيضا من حساسية تجاه هذا الملف".

وأضاف شريف إكرامي: "٢٣ عاما اعتدت فيها على تحمل المسئولية داخل الملعب فلا يوجد متعة في كرة القدم أكثر من متعة المباريات والمشاركة فيها حاملا شعار الأهلي، وظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق والصبر منتظرًا فرصة حقيقية، ولكن يوما تلو الآخر يصبح الواقع أكثر صعوبة".

وتابع شريف إكرامي: "صراع معنوي شديد أجبرني على اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادي الذي بداخلي ذكرى جميلة في كل ركن من أركانه والفريق الذي لم أتخيل أن أحمي عرينا آخر سواه، فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنية واستقرار الفريق وموقف الإدارة، كلها عوامل أعانتني على اتخاذ القرار".

وأكمل: "لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت حاولت جاهدا السيطرة على رغبتي في التواجد داخل الملعب، فترة ليست بالقصيرة دامت أكثر من عامين شهد فيها الجميع باحترافي والتزامي الكامل، مطبقًا كل ما تعلمته من مبادئ ونظام وسلوك طوال مسيرتي داخل النادي".
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