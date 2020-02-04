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خلال لقائه مديري مكاتب منظمة العمل الدولية بأفريقيا.. وزير القوى العاملة: قضايا التشغيل أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية.. والمشروعات القومية أسهمت في تخفيض نسبة البطالة إلى 7.8%

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:31 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
  • اختيار القاهرة لعقد اجتماعه السنوي
  • وزير القوى العاملة ينقل تحيات الرئيس السيسي لمديري مكاتب منظمة العمل الدولية في أفريقيا
  • مصر حققت إنجازات على مختلف الأصعدة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي لدعم مسيرة العمل في القارة
  • إعلان أبيدجان جعل العمل اللائق حقيقة واقعة لشباب أفريقيا
  • الدولة المصرية كانت سَبَّاقة في تنظيم عدة منصات سنوية مهمة لشباب العالم وللسلام والأمن


افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لمديري مكاتب منظمة العمل الدولية في الدول الأفريقية، الذي تم اختيار القاهرة هذا العام لاستضافته، على مدى 3 أيام، يبحث خلالها إعلان أبيدجان 2020-2021، والمبادرات المشتركة من أجل تحديد الأولويات الإقليمية، وتنمية الموارد البشرية والقدرات في أفريقيا، وإصلاحات الأمم المتحدة، فضلا عن الدعم الفني المطلوب على المستوى الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى ما حققته المنظمة في القارة خلال 2018-2019.


يحضر الاجتماع ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وسينتيا صموئيل أولونجوان، مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي لدول أفريقيا، وإرِيك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ومديرو مكاتب منظمة العمل الدولية في الدول الأفريقية.  


وفي كلمة مصر الافتتاحية، رحب وزير القوى العاملة محمد سعفان بالحضور في مصر، مؤكدا أنها بلد الحضارات التي تضرب في أعماق التاريخ لما يزيد على سبعة آلاف عام، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم متمنيًا طيب الإقامة وأوقاتًا ممتعة، وترحيبه باختيار القاهرة هذا العام لاستضافة الاجتماع السنوي لمديري مكاتب منظمة العمل الدولية في الدول الأفريقية.


وقال وزير القوى العاملة إن هذا الاجتماع يأتي قُبيل أيام من انتهاء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، بعد عام حافل بالإنجازات استهدفت مصر خلاله دعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك على مختلف الأصعدة والمجالات، وحققت أثناءه العديد من الإنجازات، التي وإن كان لا يتسع المجال لسردها، فإن من أهمها إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية كإحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، واعتماد القمة الأفريقية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "إسكات البنادق" والتي تضمنت آليات مُحددة لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة السمراء بحلول عامنا الحالي، وبما يدّعم مضامين وأهداف منظمة العمل الدولية في القارة، والساعية إلى تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ، ورسم معالم مستقبل عمل يتماشى مع العدالة الاجتماعية.


وأكد محمد سعفان أن هذا الاجتماع له أهمية ودلالة خاصة، حيث ينعقد بعد نحو شهرين من الاجتماع الإقليمي الأفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية، وما أثمر عنه من صدور إعلان أبيدجان المعنون "المُضي قدمًا بالعدالة الاجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في أفريقيا"، والذي أسفر عن اعتماد برنامج للعمل الأفريقي اللائق يقوم على عدة أولويات من بينها "جعل العمل اللائق حقيقة واقعة لشباب أفريقيا، وتعزيز قدرات جميع الأشخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في عالم عمل متغير وتقوية فعالية مؤسسات العمل، والنهوض بالتنمية والنمو الاقتصادي الشامل والعمل اللائق للجميع، واحترام معايير العمل الدولية، وتعزيز الحوار الاجتماعي وضمان المساواة بين الجنسين".


وأضاف أن مصر كانت سَبَّاقة في تنظيم عدة منصات سنوية مهمة مثل منتدى شباب العالم، ومنتدى أسوان للسلام والأمن المستدامة، بهدف مناقشة سبل وبلورة استراتيجيات لدعم مثل تلك الأولويات.

وأوضح أن وزارة القوى العاملة تولي أهمية خاصة خلال الفترة المقبلة لاستكمال مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية بالتعاون مع المنظمة، بهدف تعميمه على مستوى الجمهورية، حيث يحقق استدامة جميع المشروعات المشتركة بين كلا الجانبين، وله أثر على جميع الأنشطة الخاصة بالقوى العاملة، باعتبار المشروع الركيزة الأساسية للانطلاق نحو الأهداف المرجوة فى هذه المشروعات، كعمل الأطفال، ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل.


وتابع: "كما تولي أهمية للتعاون مع المنظمة بهدف تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعم الأسرة خلال الفترة 2018 - 2025، كما ستشهد الفترة المقبلة دفعًا لمجالات التعاون مع منظمة العمل الدولية في عدد من المجالات والمشروعات التي سوف تستهدف النهوض بالعمل اللائق، وتعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة والقضاء على عمل الأطفال".


ولفت وزير القوي العاملة، إلى أن قضايا التشغيل أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية من أجلِ توفير فرص عمل للشباب عبر التوجيه والتدريب المهني، وتقديم المشورة المهنيَّة وإصلاح التعليم الفني من أجل بناء المهارات في جميع قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، من أجل إيجاد فرص عمل لائقة تتيح المشاركة الفعلية في الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المستدامة.


وأشار محمد سعفان إلى أن مصر قامت بوضع استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ رؤية 2030، والتي شملت جميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي  إطارِ هذه الاستراتيجيَّة قامت الحكومة بتنفيذ مشروعات قومية كبرى أسهمت في تخفيض نسبة البطالة بشكل ملحوظ على مدار السنوات الست الماضية حتى وصلت نسبة البطالة إلى 7,8% من حجم قوة العمل، وذلك بعد أن كانت 13.3% في عام 2014.


وأكد وزير القوى العاملة أن مصر تحرص دائما على الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها، من خلال تطبيق تشريعاتها الوطنية، واحترام الاتفاقيات  الأساسية الثمانية، بالإضافة إلى تصديقها على 56 اتفاقية عمل دولية أخرى، تضع إطارا لسياساتها الاجتماعية ولسياسات التشغيل والعمل.


كما أكد حرص الحكومة المصرية على التعاون مع جميع الهيئات والمنظمات الدولية بما يخدم مجتمع العمل وقضايا العمال، ويحقق النمو والازدهار لبلدنا الحبيب مصر.

خلال لقائه مديري مكاتب منظمة العمل الدولية بأفريقيا.. وزير القوى العاملة: قضايا التشغيل أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية.. والمشروعات القومية أسهمت في تخفيض نسبة البطالة إلى 7.8%
خلال لقائه مديري مكاتب منظمة العمل الدولية بأفريقيا.. وزير القوى العاملة: قضايا التشغيل أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية.. والمشروعات القومية أسهمت في تخفيض نسبة البطالة إلى 7.8%
خلال لقائه مديري مكاتب منظمة العمل الدولية بأفريقيا.. وزير القوى العاملة: قضايا التشغيل أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية.. والمشروعات القومية أسهمت في تخفيض نسبة البطالة إلى 7.8%
خلال لقائه مديري مكاتب منظمة العمل الدولية بأفريقيا.. وزير القوى العاملة: قضايا التشغيل أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية.. والمشروعات القومية أسهمت في تخفيض نسبة البطالة إلى 7.8%
خلال لقائه مديري مكاتب منظمة العمل الدولية بأفريقيا.. وزير القوى العاملة: قضايا التشغيل أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية.. والمشروعات القومية أسهمت في تخفيض نسبة البطالة إلى 7.8%
خلال لقائه مديري مكاتب منظمة العمل الدولية بأفريقيا.. وزير القوى العاملة: قضايا التشغيل أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية.. والمشروعات القومية أسهمت في تخفيض نسبة البطالة إلى 7.8%
خلال لقائه مديري مكاتب منظمة العمل الدولية بأفريقيا.. وزير القوى العاملة: قضايا التشغيل أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية.. والمشروعات القومية أسهمت في تخفيض نسبة البطالة إلى 7.8%
خلال لقائه مديري مكاتب منظمة العمل الدولية بأفريقيا.. وزير القوى العاملة: قضايا التشغيل أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية.. والمشروعات القومية أسهمت في تخفيض نسبة البطالة إلى 7.8%
خلال لقائه مديري مكاتب منظمة العمل الدولية بأفريقيا.. وزير القوى العاملة: قضايا التشغيل أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية.. والمشروعات القومية أسهمت في تخفيض نسبة البطالة إلى 7.8%
خلال لقائه مديري مكاتب منظمة العمل الدولية بأفريقيا.. وزير القوى العاملة: قضايا التشغيل أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية.. والمشروعات القومية أسهمت في تخفيض نسبة البطالة إلى 7.8%
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