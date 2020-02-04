كاتب فرنسي: باريس سبب الفوضى في ليبيا.. وقطر تلاعبت ببعض الأطراف لسيطرة الإخوان على البلاد

أكد الكاتب الفرنسي مايكل برزان، صاحب كتاب" الإخوان آخر الأنظمة الشمولية في العالم" أن فرنسا هي سبب الفوضى في ليبيا وليست أمريكا، مشيرا إلى أن ساركوزي فعل ذلك من أجل الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي.
وحول ما سببه الغرب من فوضى في ليبيا واستمرار دعمه للإخوان المسلمين هناك، قال برزان ردا على سؤال لــ"صدى البلد"، إن فرنسا وقتها قررت ولأسباب إنسانية - حسب وصفه - أن تتدخل هناك وتقود التحالف والذي كان هدفه الرئيس الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي، وتبعت الولايات المتحدة فرنسا دون تفكير ولكن جهود الجميع آلت إلى فشل لا يمكن لأي قوة أجنبية أن تسيطر عليه.
وأضاف الكاتب الفرنسي أنه وفي مثل هذا الموقف الذي كان فيه كل طرف إما ممولا أو يتم اللعب به عن طريق دولة أجنبية مثل قطر وفي هذا الموقف من الفوضى العامة – التي خرجت وظهر فيها القاعدة وداعش وأصبح هناك العديد من أمراء الحرب الذين ليس لهم معالم - وبات الموقف غير مقروء يصعب التنبؤ به وأضحت ليبيا مستنقعا حقيقيا لكل القوات الأجنبية وسط حلم الجميع بــ "فك الارتباط السريع"، لافتا إلى أن الدوحة لعبت ببعض الأطراف عن طريق تمويلها من أجل التمهيد لسيطرة الإخوان على ليبيا.
وبين برزان أنه ووفقا لخطب ترامب فإن الموقف لن يتغير بنسبة كبيرة، فــ ترامب أعلن نفسه مؤيدا لسياسات الإصلاح، ولذلك يريد أن يضع نهاية للحروب التي تقوم بها الولايات المتحدة خارج حدودها، وهو ما ينذر بالانسحاب من هذه الصراعات وبالتالي تجنب حرية الاختيارات وهي بأية حال خيارات سيئة بسبب اللاعبين الكثر المتورطين وإذا حدث هذا الانفصال والانسحاب فلن تنتهي الفوضى في ليبيا.
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