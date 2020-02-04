طلب إحاطة في البرلمان حول العشوائية المسيطرة على نمط وطريقة التشجير فى معظم الشوارع

تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول العشوائية المسيطرة على نمط وطريقة التشجير فى معظم الشوارع.





وأشار "مشهور" في طلب الإحاطة إلى إهمال الخبرات والمعايير العلمية العالمية فى هذا الصدد، وانتشار أشجار غير مناسبة للأماكن المزروعة بها، بل وأحيانًا كثيرة ما تكون ضارة، فى ظل غياب الأشجار التى يجب أن تكون بها، والتى يمكن أن تجعلها أكثر جمالًا، وتوفر بيئة صحية للبشر، وتحقق استفادة أكبر للدولة.

وأكد أن هناك عدم كفاية وكفاءة للمتابعة والصيانة لأشجار الشوارع، فهى إما أنها لا تتم مطلقًا أو إذا تم جزء منها يكون بصورة خاطئة وعدم اختيار الأنواع الشجرية الملائمة لكل موقع وطبيعته، بالإضافة إلى قطع الأشجار على الطرق دون محاسبة، وأحيانًا بموافقة الأحياء دون الرجوع لجهة متخصصة، هذا فضلًا عن مذابح الأشجار الأخرى التى تتكرر فى أنحاء مختلفة بين الحين والآخر.

وأوضح أن طريقة تعامل المواطنين والأفراد مع الأشجار يمكن وصفها بإنها وحشية، ولا يوجد احترام لها أو رعاية، حيث نجد من يقطع شجرة أو فروعًا منها أو أوراقًا دون داعٍ، ونجد من يضع عليها حامضًا أو مبيدًا لقتلها، منوها بأن غياب الوعى السليم لدى المواطنين فيما يتعلق بالتعامل مع الأشجار يرجع إلى غياب المناهج والبرامج التعليمية التى من شأنها غرس هذه المعلومات لدى المواطنين منذ سن المدرسة.

وأشار إلى أن كثير من الدّراسات تفيد بأنّ مجرد التّواجد في بيئة تكثر فيها المساحات الخضراء، أو ممارسة نشاط بدني في أماكن طبيعيّة يوفر الكثير من الفوائد الصّحيّة والنفسيّة للبشر.