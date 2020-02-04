مفاجأة .. رئاسة الكاف ضربة هاني أبو ريدة الجديدة

بدأ هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة فى التجهيز لخوض انتخابات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " المقرر إقامتها العام المقبل على مقعد الرئاسة.





وعلم " صدي البلد " أن هانى أبو ريدة استقر على الترشح على مقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي فى ظل قناعاته الكاملة بإنه قادر على الفوز بهذا المنصب فى ظل علاقاته الجيدة بأعضاء الجمعية العمومية للكاف وتواجده داخل الاتحاد الإفريقي لعدة سنوات ماضية.





وكان هانى أبو ريدة لعب دورا كبيرا فى فوز الملجاشي أحمد أحمد بمقعد رئاسة الكاف بعد حرب وانتخابات شرسة مع العجوز الكاميروني عيسي حياتو الذى غادر الكاف بعد عدة سنوات قضاها على عرش الاتحاد الإفريقي.





ويتمتع هاني أبو ريدة بعلاقة جيدة مع مسئولى الاتحاد الدولى للعبة " فيفا " بقيادة السويسري جيانى انفانتينو باعتباره عضوا بالمكتب التنفيذى للفيفا لعدة سنوات ودائما ما يحظى بثقة المسئولين فى تنظيم مختلف البطولات العالمية والدولية والإشراف عليها مثل كأس العالم الأخير بروسيا 2018.





وتشير كل المؤشرات أن فرص أبو ريدة فى الفوز بمعقد رئاسة الاتحاد الإفريقي قوية فى ظل الأيام الصعبة التى يعيشها أحمد أحمد رئيس الكاف الحالى فى ظل رؤية الاتحاد الدولى " فيفا " أن الأمور داخل الكاف ليست على ما يرام وهو ما أدى إلى إسناد مهمة بعض شئونه إلى لجنة من الفيفا بقيادة السنغالية فاطمة سامورا .



