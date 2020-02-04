AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاجأة .. رئاسة الكاف ضربة هاني أبو ريدة الجديدة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:45 م
هانى أبو ريدة
هانى أبو ريدة
Advertisements
عمرو الحلوانى
بدأ هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة فى التجهيز لخوض انتخابات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " المقرر إقامتها العام المقبل على مقعد الرئاسة.

وعلم " صدي البلد " أن هانى أبو ريدة استقر على الترشح على مقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي فى ظل قناعاته الكاملة بإنه قادر على الفوز بهذا المنصب فى ظل علاقاته الجيدة بأعضاء الجمعية العمومية للكاف وتواجده داخل الاتحاد الإفريقي لعدة سنوات ماضية.

وكان  هانى أبو ريدة لعب دورا كبيرا فى فوز الملجاشي أحمد أحمد بمقعد رئاسة الكاف بعد حرب وانتخابات شرسة مع العجوز الكاميروني عيسي حياتو الذى غادر الكاف بعد عدة سنوات قضاها على عرش الاتحاد الإفريقي.

ويتمتع هاني أبو ريدة بعلاقة جيدة مع مسئولى الاتحاد الدولى للعبة " فيفا " بقيادة السويسري جيانى انفانتينو باعتباره عضوا بالمكتب التنفيذى للفيفا لعدة سنوات ودائما ما يحظى بثقة المسئولين فى تنظيم مختلف البطولات العالمية والدولية والإشراف عليها مثل كأس العالم الأخير بروسيا 2018.

وتشير كل المؤشرات أن فرص أبو ريدة فى الفوز بمعقد رئاسة الاتحاد الإفريقي قوية فى ظل الأيام الصعبة التى يعيشها أحمد أحمد رئيس الكاف الحالى فى ظل رؤية الاتحاد الدولى " فيفا " أن الأمور داخل الكاف ليست على ما يرام وهو ما أدى إلى إسناد مهمة بعض شئونه إلى لجنة من الفيفا بقيادة السنغالية فاطمة سامورا .

وكانت الأيام الماضية شهدت ابتعاد أبو ريدة عن رئاسة اتحاد الكرة المصري على خلفية خروج المنتخب من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر فى منتصف العام الماضى ، وخرج أبو ريدة عن المشهد بشكل تام ، قبل ان يعود مرة أخرى على هامش حفل الاتحاد الإفريقي وتسلمه جائزة أفضل اتحاد قارى بسبب تنظيم بطولتى الأمم الإفريقية 2019 والأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ، وبدأت أنباء قوية تشير إلى أن أبو ريدة سيترشح بانتخابات اتحاد الكرة المقبلة المقرر إقامتها فى شهر سبتمبر من العام الجارى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكاف يلعب بالنار.. الزمالك مهدد بالإقصاء من البطولة الإفريقية بسبب قطر

نهاية مسيرة فاطمة سامورا فى الاتحاد الأفريقى.. وغدا الكاف يعلن القرار النهائي

رسميا.. فاطمة سامورا خارج جدران الاتحاد الأفريقي بعد صراع بين CAF و FIFA

ترشيحاتنا

الصندوق الأسود.. إحدى مصابات حادث طبيبات المنيا تروي قصتها

قضايا غير أخلاقية تطارد النجوم.. هتك عرض لـ مريم حسين.. وفيديو إباحى لـ شيما الحاج ومنى فاروق

يقع فيه كثيرون.. فعل يوقف دعاءك بين السماء والأرض ولا يصعد منه شيء

تعليق مثير من شوبير على بيان الأهلي وعقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

الصحة العالمية تعلن نبأ مهما عن فيروس كورونا

مش دايما سببه السكري.. انتبهى التبول المتكرر مؤشر لهذا المرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رد فعل مؤثر لطفل بعد تلقيه هدية من والده الراحل في عيد ميلاده

شاهد الشكل المتوقع لـ ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 الجديدة.. صور

حدث فى انجلترا ..أم تنقذ طفلتها من الاختطاف فى آخر لحظة