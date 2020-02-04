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رياضة

اخترقوا هاتفي.. مرتضى منصور يعلن تفاصيل رسائل التهديد التي تلقاها

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:53 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن عملاء قطر قاموا باختراق هاتفه الشخصي وهواتف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، وأحمد مرتضى، عضو المجلس السابق.  

وقال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا: "قاموا بإرسال شتيمة الممثلين ونجوم المجتمع ونجوم الرياضة والمسئولين ورجال الدين، وقمت بوقف خطي هاتف لي بعد تلقي الناس تهديدات وسب من هاتفي وأرقامي".

كما أكد مرتضى منصور أن عملاء قطر هم المسئولون عن عقود اللاعبين واختراق اتحاد الكرة المصري وإرسال العقود للصحافيين والتواصل معهم، وأنه قام بتقديم جميع المستندات إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادثة.

وعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة وموقف النادي من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وكان مرتضى منصور أكد من قبل رفضه خوض المباراة في قطر حرصا على سلامة البعثة واللاعبين.

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