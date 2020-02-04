سارة الشامي تبهر متابعيها بهذه الصورة.. شاهد





وظهرت في الصورة بمكياج خفيف وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.





وعلقت سارة على الصورة قائلة: "الايام المشمسه دائما تكون افضل".





وجاءت التعليقات على الصورة كلآتي:





"قمررر"





طبعا افضل مادام اني فيها"





" ياروحي بموت فيكي"





" حبيبتي ربنا يحميكي و يوفقك"





" ماشاء الله عليكي و علي عيونك الحلوه"





يذكر أن سارة الشامى تشارك في بطولة فيلم "ماكو" مع التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.













نشرت الفنانة سارة الشامي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها صباح اليوم الثلاثاء.