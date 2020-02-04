مفاجأة.. موسيماني يقترب من الرحيل عن صن داونز





وذكرت صحيفة " ذا سيتيزين" الجنوب أفريقية:" أن موسيماني رفض تجديد عقده مع ضن داونز، بسبب تدخل إدارة النادي في عملية اختيار صفقات الفريق، وتحديد الراحلين.





وأضافت الصحيفة، أن بيتسو موسيماني كان محط أهتمام أندية الأهلي والزمالك في وقت سابق.





وكان موسمياني قاد صن داونز للإطاحة بـ الأهلي من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وأيضًا اقتناص لقب دوري أبطال أفريقيا من الزمالك عام 2016.





يذكر أن فريق صن دوانز تأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا مؤخرا، كمتصدر للمجموعة الثالثة، برفقة الوداد المغربي صاحب المركز الثاني.

















رفض بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، تجديد عقده مع ناديه، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.