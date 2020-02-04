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ثقافة

قصور الثقافة تحطم الأرقام القياسية بمعرض الكتاب.. بيع 83320 كتابا بإجمالى 645705 جنيهات

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قبل انتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بيوم واحد، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تحطيم الأرقام القياسية فى بيع إصداراتها، حيث تم بيع 83320 كتابا بإجمالى 645705 جنيهات، لإصدارتها وإصدارات النشر الإقليمى، وبنسبة تجاوزت المستهدف بحوالى 25%.

يأتى ذلك نتيجة تنفيذ خطة النشر التى وضعتها الهيئة هذا العام باستهداف الجماهير من خلال نشر الكتب التى يهتمون بها ويحرصون على إقتنائها والتى تتناول عدد من قضاياهم وأفكارهم وميولهم بعدد من العناوين الجديدة ضمن سلاسل النشر المختلفة فى مجالات المعرفة العامة، العلوم التطبيقة، العلوم الاجتماعية والبحثية، الأدب، التاريخ، الجغرافيا، الفنون.

وتهدف الهيئة إلى توصيل الكتاب لأيدى القراء بثمن زهيد، حيث تقوم الهيئة بدعم سعر الكتاب بــ 50% وبأسعار كتب تبدأ من جنيه واحد إلى عشرين جنيها، وقد تلاحظ فى مبيعات هذا العام زيادة الإقبال على شراء كتب النشر الإقليمى، حيث تم بيع عدد كبير من إبداعات الكُتاب بالأقاليم والتى أوشكت على النفاذ من جناح الهيئة بالمعرض.

وتنوعت الإصدارات داخل السلاسل ومنها "الذخائر، الدراسات الشعبية، روائع المسرح العالمى، كتابات نقدية، حكايات مصر، آفاق عالمية،... وغيرها"، بالإضافة لإصدارها سلسلة جديدة بعنوان "الهوية" والتى تضم 10 أجزاء تتناول تاريخ مصر منها "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" تأليف ميلاد حنا، كتاب "تكوين مصر" تأليف محمد شفيق غربال، بجانب ترجمة بعض الروايات من الأدب العالمى، ومن السلاسل الأكثر مبيعا "روائع المسرح العالمي، الذخائر، آفاق عالمية" وتواصل الهيئة مبيعاتها حتى نهاية فعاليات المعرض.
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