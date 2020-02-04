18 فبراير نظر طعون طلاب كفر الشيخ على قرار إلغاء امتحاناتهم

‎قرّرت المحكمة الإدارية العليا "فحص " ، تأجيل الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة بكفر الشيخ، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019 لاتهامهم بالغش الجماعي، بسبب أحداث فوضي بلجنة الامتحان إلى جلسة 18 فبراير المقبل.





وصرحت المحكمة للدفاع بالاستعلام الأمني من قبل مديرية أمن كفر الشيخ وقسم شرطة بيلا عما اذا كان هناك بلاغات أو محاضر شرطية تم تحريرها ضد الطلاب أو أولياء الأمور ، تفيد ادعاءات مسؤولياللجنة بحدوث أعمال شغب داخل اللجان أو الاعتداء على مراقبي وملاحظي اللجان الفرعية من قبل الطلاب.





كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.



