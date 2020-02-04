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حوادث

18 فبراير نظر طعون طلاب كفر الشيخ على قرار إلغاء امتحاناتهم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:38 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
‎قرّرت المحكمة الإدارية العليا "فحص " ، تأجيل الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة بكفر الشيخ، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019 لاتهامهم بالغش الجماعي، بسبب أحداث فوضي بلجنة الامتحان إلى جلسة 18 فبراير المقبل.


وصرحت المحكمة للدفاع بالاستعلام الأمني من قبل مديرية أمن كفر الشيخ وقسم شرطة بيلا عما اذا كان هناك بلاغات أو محاضر شرطية تم تحريرها ضد الطلاب أو أولياء الأمور ، تفيد ادعاءات مسؤولياللجنة بحدوث أعمال شغب داخل اللجان أو الاعتداء على مراقبي وملاحظي اللجان الفرعية من قبل الطلاب.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

أقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات  الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين والملاحظين وتهديدهم وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من اجل تسهييل عملية الغش  الجماعي لابنائهم الطلاب . 
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