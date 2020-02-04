بسعر خرافي.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار بإطلالة ملكية جديدة

تألقت اليوم دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون، برفقة زوجها الأمير ويليام ولي العهد البريطاني، أثناء جولتهما في مامبلز جنوب ويلز، لقضاء العديد من اللقاءات الرسمية هناك على مدار اليوم.
وظهرت كيت ميدلتون في إطلالة ملكية راقية كعادتها، خطفت بها أنظار الحشود الذين اصطفوا لاستقبالها هي وزوجها، حيث تألقت دوقة كامبريدج بفستان باللون الأحمر وهو من ماركة zara الشهيرة.
وارتدت كيت ميدلتون فوق الفستان الأحمر معطفا شتويا صوف باللون الكحلي ومزينًا بأزرار ذهبية، من ماركة هوبز ووصل سعره إلى 350 جنيه إسترليني، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية.
واختارت كيت ميدلتون بوت طويل دون كعب بالولن الأسود، مع حقيبة يد صغيرة باللون الأحمر الجلد لتستكمل أناقتها.
أما عن الشعر والمكياج، فلم تتكلف كيت ميدلتون في الميكب كالعادة فهي دومًا ما تختار لوك طبيعي يبرز جمالها دون تغيير في شكلها باستخدام المكياج، بل اعتمدت على الفاونديشن المماثل للون بشرتها، مع كحل العين وروج خفيف.