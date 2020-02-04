تريزيجية: بحلم أكون مثل كريستيانو رونالدو

قال محمود تريزيجية، لاعب استون فيلا، خلال ندوته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، إنه فخور جدا بمشاركته في المعرض، معبرا عن سعادته الغامرة عندما تم اختياره كأحد شخصيات المعرض.

تابع محمود، أن حلمه أن يكون مثل اللاعب كريستيانو رونالدو، وأنه يحاول أن يجتهد ويصبر ليصل إليه.





تابع أنه جلس لأربع سنوات لا يلعب في النادي، ولم يصب باليأس أبدا، لكنه سعى وطور في مهاراته.









وتختتم النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير، والتي كانت قد انطلقت في 22 يناير الماضي.





وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.