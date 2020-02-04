AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

تريزيجية: بحلم أكون مثل كريستيانو رونالدو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:48 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
قال محمود تريزيجية، لاعب استون فيلا، خلال ندوته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، إنه فخور جدا بمشاركته في المعرض، معبرا عن سعادته الغامرة عندما تم اختياره كأحد شخصيات المعرض.
تابع محمود،  أن حلمه أن يكون مثل اللاعب كريستيانو رونالدو،  وأنه يحاول أن يجتهد ويصبر ليصل إليه.

تابع أنه جلس لأربع سنوات لا يلعب في النادي، ولم يصب باليأس أبدا، لكنه سعى وطور في مهاراته. 


وتختتم النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير، والتي كانت قد انطلقت في 22 يناير الماضي.

وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالطوابير.. إقبال كثيف في اليوم الثاني لـ معرض الكتاب

إقبال كثيف على معرض الكتاب في اليوم العاشر

عماد العادلي: الكتاب الصوتي يفيد كل من يريد المعرفة

كله رايح .. محمد جمعة يكشف سر اختيار اسم كتابه

"ديير" تطلق حفل توقيع المجموعة القصصية "الرقص في الجنة"

تسليم الفنانة لبلبة درع معرض القاهرة الدولي للكتاب

ترشيحاتنا

العيش المقمر والصابون السائل.. احذر 6 عادات لا تخطر ببالك تسبب السرطان

وفاة نادية لطفي.. ماذا طلبت من والدتها أثناء حرب فلسطين

هل يقع طلاق إذا كان على سبيل المزاح؟ .. رد مفاجئ من عالم أزهري

شوبير يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل شريف إكرامي عن الأهلي

فأل سيئ.. ميدو ينتقد إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور

لمواجهة كورونا.. الكويت تصدر 8 ملايين كمامة لـ الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العيش المقمر والصابون السائل.. احذر 6 عادات لا تخطر ببالك تسبب السرطان

اعتقدت أنها مصابة بالإنفلونزا.. وبعد أسبوع توفيت فجأة.. تفاصيل

بسعر خرافي.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار بإطلالة ملكية جديدة