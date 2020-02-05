وزيرة البيئة تحضر مبادرة حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام .. ياسمين فؤاد: منع استخدامها يتطلب تغييرا لنمط الحياة وللعادات

وزيرة البيئة:





= نسعى إلى رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة =إمكانية استخدام الأكياس القماش في التسوق والاستغناء عن ماصات العصائر

= التحول إلى استخدام الأكياس الصديقة للبيئة يحتاج إلى تغيير نمط الحياة والعادات

= يمكن للفرد تعبئة مشروباته في الكوب الحراري الخاص به بدلًا من الأكواب البلاستيكية للمقاهي والمطاعم





قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن التحول إلى استخدام الأكياس الصديقة للبيئة بدلًا من الأكياس البلاستيكية يحتاج إلى تغيير نمط الحياة وتغيير العادات بطريقة إيجابية؛ لأنه إذا أصبح لدى الإنسان وعي سيشارك وينفذ.





جاء ذلك خلال إطلاقها اليوم الثلاثاء فعاليات مبادرة "حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في جزيرة الزمالك"، التي يقودها فريق المبادرة الشبابية "Very Nile"، وتهدف إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة، وذلك في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك.





وأكدت "فؤاد" سعي الوزارة الدائم إلى رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى إمكانية استخدام الأكياس القماش في التسوق والاستغناء عن ماصات العصائر كما يمكن للفرد تعبئة مشروباته في الكوب الحراري الخاص به بدلًا من الأكواب البلاستيكية للمقاهي والمطاعم.





كما أكدت دعمها لتلك المبادرة التي تهدف إلى الحفاظ على نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة للمصريين؛ نظرًا لخطورة البلاستيك على الكائنات الحية في الأنهار والبحار والمحيطات، حيث يتسبب في حدوث اختلال في البيئة البحرية؛ نتيجة تعرض العديد من الكائنات للنفوق بسبب تلك المخلفات.





ولفتت إلى بدء اتخاذ خطوات جادة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة الغردقة وجزيرة الزمالك، موضحة أن تلك المبادرة ودعم الوزارة لمبادرات الشباب يتماشى مع توجه الدولة في دعم الشباب وتوجهاتهم من خلال المؤتمرات والمشروعات الشبابية التي يتم تنفيذها.





ومن جهته أشاد ممثل مبادرة "very nile" بدعم وزارة البيئة الدائم لهم، مشيرًا إلى أن المبادرة تعد أول مبادرة لتنظيف نهر النيل من خلال مجموعة متنوعة من المشروعات المختلفة بما في ذلك تنظيم حملات نظافة لضفاف نهر النيل يشارك فيها متطوعون من المواطنين.





وقال: "إنه في غضون عام واحد جمعت المبادرة حوالي 35 طنًا من المخلفات البلاستيكية من نهر النيل بمشاركة 3700 متطوع".





وبدوره، أوضح مدير عام فنادق هيلتون القاهرة بالزمالك حرص الفندق على دعم تلك المبادرة والتزامه الدائم بالمساهمة في تعزيز تلك الجهود من خلال منع استخدام هذه الأكياس مع الضيوف في كافة مطاعم الفندق، حيث تم الحد من كمية المخلفات التي لا يمكن إعادة تدويرها لنسبة تصل لأقل من 35% من إجمالي مخلفات الفندق خلال عام 2019؛ وذلك نتيجة للجهود المستمرة في تطبيق معايير الاستدامة البيئية.





وقال: "إن الفندق يقوم بتدوير الزيت المستعمل وتحويله إلى بيوديزل "وقود حيوي" يتم تصديره، كما استبدل ماصات العصائر بأدوات مصنعة من الخشب والورق، وتم تغيير إضاءة الفندق لإضاءة ليد، كما ينفذ العديد من الدورات التدريبية لرفع الوعي البيئي لدى العاملين".





وأشارت ممثلة بنك التجاري "وفا" إلى الاهتمام بدعم مبادرة "Very Nile" التي تتماشى مع تجربة المجموعة واستراتيجيتها وتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى سعي البنك نحو إنتاج أكثر من 4500 كيس من القطن لمساعدة المجتمعات في عدم استخدام الأكياس البلاستيكية المضرة بالبيئة والمتسببة في التغيرات المناخية.





وأكدت ممثلة جمعية خدمات حي الزمالك تقديرها للمبادرات البيئية التي يقودها الشباب وتدعمها وزارة البيئة لتحسين الوضع البيئي، كما استعرض عدد من أهالي الزمالك وأصحاب المحال والشركات تجاربهم في الحد من المخلفات المتولدة وخاصة مخلفات البلاستيك واستخدام بدائل صديقة للبيئة وتحفيز المشاركة المجتمعية.





وحول دور الفن في رفع الوعي البيئي وتحفيز السلوكيات البيئية السليمة، قالت الفنانة مي الغيطي: "إنها عندما بدأت منذ عامين في إحضار أوعيه متعددة الاستخدام وحقائب من القماش معها للتسوق لوضع مشترياتها بها، كانت تواجه تساؤلات من العاملين والزبائن، لكن اليوم أصبح السوبر ماركت يوفر لزبائنه حقائب من القماش للتسوق".





فيما قالت الفنانة تارا عماد: "إن زيادة الوعي أدى لزيادة تفاعل متابعينها على مواقع التواصل الاجتماعي مع دعواتها للحفاظ على البيئة والتقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية".