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محافظات

لكل اسم حكاية.. مسجد العارف بالله.. أشهر مساجد سوهاج ويعود تاريخه للقرن الثامن الهجري

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:08 ص
مسجد العارف بالله
مسجد العارف بالله
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خالد رياض

يعود تاريخ بناء مسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، إلى القرن الثامن الهجري، وهو من أقدم مساجد المحافظة، وأعيد بناء المسجد في عام 1968م، وتم تجديده عام 1993م، ويوجد بجوار المسجد قبر مراد بك حاكم الصعيد أيام عصر المماليك.


وقال حمدي عبد المجيد، المشرف على مسجد العارف بالله: المسجد يعود بناؤه للقرن الثامن الهجري، وأعيد بناؤه في عام 1968 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتم تجديده في عام 1993 بتكلفة تخطت 20 مليون جنيه.


ويضيف أن المسجد يمتاز بنقوش وزخارف قديمة تميزه عن غيره من باقي المساجد كما أن هناك عددا كبيرا من المصلين يفضلون الصلاة بالمسجد لشعورهم بالراحة وتعلقهم بالمكان.


وأشار إلى أن ضريح سيدي العارف بالله موجود داخل المسجد وسيدي العارف بالله من أصحاب العلم ومن رجال الدين المعروفين في عصره، والضريح موجود بجناح ملحق بالمسجد سمي باسمه وللضريح بابان على صحن المسجد؛ باب يفتح من الخارج والبابان اللذان يقعان داخل المسجد مخصصان للرجال والخارجي للسيدات.


يضم المسجد مكتبه، وجناح لإمام وخطيب المسجد، وقاعة اجتماعات كبرى كما يوجد بجوار المسجد مدافن للأمراء وقبر مراد بك بجوار ضريح الشيخ العارف بالله، ومساحة المسجد بالساحة تزيد عن سبعة آلاف متر مربع.


وقال الشيخ عقيل محمد عقيل، إمام المسجد إن الشيخ العارف بالله ولد يوم 4 ذي القعدة سنة 724 هـ بتلمسان بدولة المغرب وحفظ القرآن الكريم وهو ابن 7 سنوات وكان عالما في علوم الفقه والحديث والسنة وكان له مريدون من عموم مصر والدول الإسلامية وتوفي يوم الجمعة 2 رجب 795 هـ.


وأضاف أن الشيخ العارف بالله حكم مديرية جرجا قرابة 23 عاما ويشير إلى أن سوهاج كانت تابعة لمديرية جرجا، والشيخ العارف بالله له ثلاثة ذكور وأنثى ومن أشهر الاحتفالات التي تقام به هو المولد النبوي كما أن هناك احتفالات ضخمة تقام كل عام احتفالا بمولد سيدي العارف حيث يشارك في الاحتفالات أكثر من 70 طريقة.

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