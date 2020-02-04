بنسبة نجاح ٨٤.٨٩٪.. محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك بحضور السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط حيث بلغت نسبة النجاح ٨٤.٨٩٪ و بلغ عدد المتقدمين للإمتحان ٢٥٨٤٩ طالب وطالبة حضر منهم ٢٥٦١٨ إذ نجح ٢١٧٤٧ طالب وطالبة













كما اعتمدت المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٣.١٪ وكذا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠٪.





وتوجهت الدكتورة منال عوض فى تصريح لها اليوم بالتهنئة لأبنائها من الطلبة والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى بنتيجة الشهادة الإعدادية معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد فى المراحل التعليمية المقبلة، مؤكدة أنهم بناة الوطن فى المستقبل.





أثنت محافظ دمياط على جهود أولياء الأمور و مديرية التربية والتعليم و أعضاء هيئة التدريس فى مسيرة التفوق وتقديم الدعم المتواصل لأبنائنا من الطلبة والطالبات ، لافتة إلى حرص المحافظة على بذل أقصى الجهود لدعم العملية التعليمية بدمياط.