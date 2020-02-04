بشرى سارة.. استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه في 2020

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تقريرا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية يشيد باستمرار تحسن الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مؤكدة أنه أحد أفضل العملات أداءً خلال عام 2019.





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي أرجع ذلك إلى أن هناك تدفقات دولارية قدرها 1.7 مليار دولار للبنوك المحلية، وهذا يعني أن الدولار عاد إلى وضعه الطبيعي بعد أن تحول من عملة لسلعة يباع ويشترى خلال فترة الفوضى.





وتابع أن هناك توقعات للخبراء بانخفاض سعر الدولار لـ 15.35 جنيه نهاية 2020، مخاطبًا من وصفهم بمخزني الدولار "تعاملوا مع الدولار على أنه عملة وليس مخزنا أو سلعة".