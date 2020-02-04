AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول ضد شروزبري تاون.. أرقام وإحصائيات قبل مباراة الكأس اليوم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:53 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره شروزبري تاون، اليوم، الثلاثاء، في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعاد المباراة بين ليفربول وشروزبري تاون، لتحديد الفريق المتأهل للدور المقبل، بعد أن انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفيما يلي نعرض بعض الأرقام عن نادي ليفربول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي:

- شارك 40 لاعبا بقميص ليفربول هذا الموسم، الأمر الذي يعد رقمًا قياسيًا بالنسبة لبطل دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

- شيي أوجو لاعب ليفربول يعد أصغر لاعب سجل في تاريخ البطولة في سن الـ18 عامًا و215 يوما وذلك كان منذ 4 سنوات.

- هارفي إليوت هو أصغر لاعب في صفوف فريق ليفربول شارك في هذه البطولة، في سن الـ 16 عامًا و276 يوما.

وينص نظام البطولة على إعادة المباراة إذا إنتهت بالتعادل، وفي حال استمرار التعادل في المباراة الثانية، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

واقترب ليفربول من تحقيق الحلم الغائب عن أسوار "أنفيلد" منذ 30 عامًا، وهو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، ليصل إلى النقطة 91، ويضمن بذلك التتويج بلقب البريميرليج، قبل ملاقاة مانشستر سيتي في قمة الجولة رقم 32 من البطولة.

ويعتلي ليفربول قمة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة عن الوصيف، وهو منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي يملك 51 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يصل لـ إنجلترا بعد التتويج بكأس العالم للأندية في قطر

مانشستر يونايتد يخشى مفاجآت وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد يبحث عن فك عقدة ليفربول في أنفيلد بالدوري الإنجليزي.. اليوم

محمد صلاح يستهدف فك عقدة مانشستر يونايتد

6 مباريات تفصل ليفربول عن تحقيق الحلم

تعرف على هدية مورينيو لـ محمد صلاح ورفاقه

ترشيحاتنا

طالب يقتل عاملا بدار السلام بسبب ذراع بلاي ستيشن

عدم استقرار الطقس 5 أيام.. الأرصاد تحذر من سوء الأحوال الجوية اعتبارا من الغد

يقع فيه كثيرون.. فعل يوقف دعاءك بين السماء والأرض ولا يصعد منه شيء

البنتاجون يعلن تركيب رؤوس نووية في غواصاته

بعد تفشي كورونا.. قرار عاجل من السعودية بشأن القادمين إليها

غير قانوني.. رئيس جامعة طنطا: لن أصدر قرارا بحظر ارتداء النقاب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل