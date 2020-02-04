ليفربول ضد شروزبري تاون.. أرقام وإحصائيات قبل مباراة الكأس اليوم

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره شروزبري تاون، اليوم، الثلاثاء، في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وتعاد المباراة بين ليفربول وشروزبري تاون، لتحديد الفريق المتأهل للدور المقبل، بعد أن انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2.





وفيما يلي نعرض بعض الأرقام عن نادي ليفربول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي:





- شارك 40 لاعبا بقميص ليفربول هذا الموسم، الأمر الذي يعد رقمًا قياسيًا بالنسبة لبطل دوري أبطال أوروبا العام الماضي.





- شيي أوجو لاعب ليفربول يعد أصغر لاعب سجل في تاريخ البطولة في سن الـ18 عامًا و215 يوما وذلك كان منذ 4 سنوات.





- هارفي إليوت هو أصغر لاعب في صفوف فريق ليفربول شارك في هذه البطولة، في سن الـ 16 عامًا و276 يوما.





وينص نظام البطولة على إعادة المباراة إذا إنتهت بالتعادل، وفي حال استمرار التعادل في المباراة الثانية، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.





واقترب ليفربول من تحقيق الحلم الغائب عن أسوار "أنفيلد" منذ 30 عامًا، وهو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، ليصل إلى النقطة 91، ويضمن بذلك التتويج بلقب البريميرليج، قبل ملاقاة مانشستر سيتي في قمة الجولة رقم 32 من البطولة.



