اقتصادية النواب تطالب بتطوير المخابز

أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة في مصلحة المواطن والاخيرة فى تحديث منظومة المخابز وتداول الخبز لخدمة الفئات الأكثر أحتياجًا.
وقال "بدراوي" في تصريحات لـ"صدى البلد، أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم رغم امتلاكها مساحات زراعية كبيرة، وذلك خير دليل على ضرورة ميكنة منظومة المخابز وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر لإنتاج الخبز بأفضل جودة ممكنة مما يسد احتياجات المواطن اليومية.
وأكد النائب على ضرورة المتابعة والرقابة المستمرة على جميع المخابز على مستوى الجمهورية لضمان إنتاج الخبز بأفضل جودة مما يعود بالنفع على المواطن بالنهائية، مشيرًا إلى ضرورة تحديث الآلات وتطويريها لتقليل تدخل العنصر البشري للخروج بنتائج دقيقة غير قابلة للتلاعب.
وتابع النائب حديثة،" لا توجد أسرة في مصر لا تشتري العيش والخبز يمس عموم الناس بشكل يومي".
يأتى ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وسبل معالجة التحديات القائمة في هذا الصدد.
وقد وجه الرئيس بالتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، بما فيها تشديد الرقابة، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية، بما يضمن ضبط الأداء والتسهيل على المواطنين، مع التركيز في هذا الإطار على الأماكن والفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز محاور إعادة هيكلة منظومة المخابز، وذلك بهدف تحسين جودة الخبز المنتج وإحكام الرقابة على المخابز وتفادي أية مشاكل حالية، من خلال ميكنة دورة العمل ونظام التحصيل والدفع، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات اللوجستية، وكذا الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية المتوافرة لضمان التخزين الجيد للقمح وتقليل الفاقد.
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بتحديث منظومة المخابز وتداول الخبز لخدمة الفئات الأكثر احتياجا