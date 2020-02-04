اقتصادية النواب تطالب بتطوير المخابز

أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة في مصلحة المواطن والاخيرة فى تحديث منظومة المخابز وتداول الخبز لخدمة الفئات الأكثر أحتياجًا.

وقال "بدراوي" في تصريحات لـ"صدى البلد، أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم رغم امتلاكها مساحات زراعية كبيرة، وذلك خير دليل على ضرورة ميكنة منظومة المخابز وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر لإنتاج الخبز بأفضل جودة ممكنة مما يسد احتياجات المواطن اليومية.

وأكد النائب على ضرورة المتابعة والرقابة المستمرة على جميع المخابز على مستوى الجمهورية لضمان إنتاج الخبز بأفضل جودة مما يعود بالنفع على المواطن بالنهائية، مشيرًا إلى ضرورة تحديث الآلات وتطويريها لتقليل تدخل العنصر البشري للخروج بنتائج دقيقة غير قابلة للتلاعب.

وتابع النائب حديثة،" لا توجد أسرة في مصر لا تشتري العيش والخبز يمس عموم الناس بشكل يومي".