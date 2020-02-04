ماتت ولم ترحل..عمرو سعد ينعي نادية لطفي.. شاهد

نعى الفنان عمرو سعد، الفنانة الراحلة نادية لطفي، من خلال صورة لها نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram”.





وعلق عمرو سعد على الصورة قائلًا: فيه ناس تموت ولكنها لاترحل الله يطيب روحك نادية لطفى".





كانت الفنانة نادية لطفى تعرضت لأزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة.





ودخلت نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي حتى رحيلها.





وتعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.



