مستقبل وطن بالسويس يستكمل فصول محو الأمية بحي فيصل

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، اليوم ، فصول محو الأمية ، بمقر الحزب بحى فيصل، تحت إطار مبادرة " أنت عظيمة " التى أطلقتها أمانة المرأة المركزية .





تحت رعاية المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب والنائبة رشا رمضان أمين المرأة بالأمانة المركزية والمحاسب أحمد خشانة أمين الحزب فى السويس ، وفي إطار خطة الحزب للتنمية المستدامة؛ والمستهدف أن تقضي على الأمية فى مصر عام 2030 ، و أن تصل نسبتها لصفر .

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بحضور عادل الحاج أمين القسم و ناهد السيد أمينة المرأة بقسم فيصل مع 15 دارسة والذين عبروا عن سعادتهم عن مساندة الحزب لهم لتحقيق هدفهم لاستكمال تعليمهم والذى كان يتمنون الوصول إليه، من أجل مستقبل أفضل لهم ولبلدهم .





ومن جانبه صرحت وفاء سليمان ، أمين المراة بحزب مستقبل وطن بالسويس ، ان هدف الحزب التكاتف والتعاون وتذليل العقبات من الجميع للقضاء على الأمية، ومساعدة المرأة والنهوض بها وتفعيل دورها في المجتمع.





وأضافت "سليمان"، فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن هذه الفصول بموجب بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية وأمانة الحزب، مشيرة إلى ان هذه المبادرة تساهم في منح المتسربين من التعليم فرصة للحاق بركب التعليم، وتقليل نسبة الأمية.