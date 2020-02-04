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رياضة

من الجميل جدا أن أراك.. محمد النني يظهر مع مسعود أوزيل في إسطنبول.. شاهد

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:18 م
النني واوزيل
النني واوزيل
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محمد بدران

نشر محمد النني، لاعب بشكتاش التركي، صورة جديدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر محمد النني، برفقة النجم مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي، معلقا على الصورة "ساعدني، من الجميل جدًا أن أراك هنا في إسطنبول، وأتطلع إليك دائمًا لأتعلم منك يا أخي ، أراك قريبًا ❤️"

وكان محمد النني انتقل إلى بشكتاش التركي خلال الصيف الماضي، قادما من صفوف أرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

يذكر أن بشكتاش خرج مؤخرًا من منافسات كأس تركيا من دور الـ16 بالخسارة أمام إيزوروم في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي شهدت مشاركة محمد النني

وحقق إيزوروم الفوز بالنتيجة نفسها على بشكتاش، في مباراة الذهاب ليتأهل إلى ربع نهائي المسابقة بنتيجة 6-4، في مجموع المباراتين. 


من الجميل جدا أن أراك.. محمد النني يظهر مع مسعود أوزيل في إسطنبول.. شاهد
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