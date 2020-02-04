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رياضة

19 هدفا.. CAF: وليد سليمان هداف الأهلي في دوري أبطال أفريقيا من الفريق الحالي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:41 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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محمد رشاد
سلط الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الضوء على عدد الأهداف التي نجح في تسجيلها لاعب النادي الأهلي وليد سليمان في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وليد سليمان نجح في تسجيل 19هدفًا بقميص فريق النادي الأهلي في خلال مشاركاته في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "من بين هدافي الشياطين الحُمر، فإن وليد سُليمان هو الأكثر تسجيلًا في دوري أبطال إفريقيا بالتشكيل الحالي للأهلي برصيد 19 هدفًا".

وتساءل في تدوينته: "من هو أعظم من مثل عمالقة مصر في دوري أبطال إفريقيا".

يذكر أن الأهلي قد نجح قبل يومين في العبور لدور ربع النهائي من النسخة الحالية ببطولة دوري الأبطال، كوصيف لمجموعته بدور الـ16.
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