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رياضة

لأول مرة.. الأهلي ينافس ليفربول على رقم قياسي جديد

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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أحمد هاني
واصل فريق الأهلي تحقيق الأرقام القياسية بعد التألق اللافت خلال الفترة الماضية وتصدر الدوري المصري برصيد 36 نقطة متفوقًا على أقرب ملاحقيه -المقاولون العرب- بـ4 نقاط.

وأبرز موقع الإحصائيات العالمي "ترانسفير ماركت"، نجاح الأهلي محليًا، موضحا أن المارد الأحمر ينافس ليفربول الإنجليزي و بنفيكا البرتغالي، حيث لم يخسر الثلاثي في أخر 10 مباريات في الدوري المحلي بالعلامة الكاملة.

وفيما يلي نعرض الفرق المشاركة في القائمة، الأكثر تحقيقًا للانتصارات في اخر 10 مباريات في الدوري محليًا:

- الأهلي المصري 

- ليفربول الإنجليزي

- بنفيكا البرتغالي

- كوليدج يوروبا من جبل طارق

- باريس سان جيرمان الفرنسي

- سلافيا براج التشيكي

- ريد ستار الصربي

- لاتسيو الإيطالي
لأول مرة.. الأهلي ينافس ليفربول على رقم قياسي جديد
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