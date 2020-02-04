حلول تكنولوجية.. قمة رواد التكنولوجيا والابتكار 2020 في الإمارات تنطلق في دورتها الثانية





انطلقت اليوم في مقر جامعة نيويورك في أبوظبي أعمال الدورة الثانية من قمة رواد التكنولوجيا والابتكار TIP 2020 وذلك في إطار فعاليات وأنشطة شهر الإمارات للابتكار بما يجسد توجه قيادة وحكومة دولة الامارات نحو تحقيق أهداف خطة الخمسين الكبرى.





وشهدت القمة في دورتها الثانية التي تستمر يومين إطلاق نظام الحلول التكنولوجية والتقنية المبتكرة للمخترعين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والبيئة وذلك أمام عدد كبير من المستثمرين ورجال الاعمال من أصحاب شركات القطاع الخاص المتخصصين في هذه المجالات حيث يأتي هذا البرنامج بشراكة وتعاون بين كل من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي ودائرة الطاقة ابوظبي ودائرة الصحة ابوظبي وهيئة البيئة أبوظبي.





حضر افتتاح القمة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والمهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة أبوظبي وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي.





وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد : مما لا شك فيه أن العالم يشهد اليوم تحولات واسعة النطاق في النماذج الاقتصادية المتبعة عالميًا مدفوعة بالتطورات التكنولوجية الهائلة في مختلف المجالات ونحن على ثقة تامة بأن الابتكار وتطبيقات العلوم المتقدمة سيكون لهما أكبر الأثر على طبيعة المهن والوظائف المستقبلية وهياكل العمل في مختلف القطاعات التنموية،وهذا ما يجعل من منصة رواد التكنولوجيا والابتكارواحدة من أبرز القنوات التي يمكن أن تساعد في تعزيز الحوار المثمر بين مختلف الأطراف المعنية من أجل الارتقاء إلى مستوى جديد في توظيف الابتكار والتكنولوجيا ضمن الاستراتيجيات التنموية للمرحلة المقبلة.





وأضاف: أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرز خطوات كبيرة في تأسيس وتطوير منظومة متكاملة لدعم وتشجيع الابتكار والعلوم والملكية الفكرية بالتركيز على عدد من القطاعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة أبرزها: التكنولوجيا الحيوية والعلوم الطبية الدقيقة والحلول التكنولوجية للأمن الغذائي وعلوم المواد وخاصة البتروكيماويات؛ وكذلك في مجالات الفضاء والرعاية الصحية وتقنيات حلول المياه.





وقال : إننا نتطلع بحماس وتفاؤل كبيرين إلى نتائج ومخرجات القمة الثانية من 2020 TIP للإسهام في تحديد ملامح التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة، استنادا إلى تطبيقات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.





من جانبه قال سعادة المهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة بأبوظبي : تعكس منصة "رواد التكنولوجيا والابتكار" سعي دولة الإمارات للدفع بعجلة الابتكار ودعم الشباب والشركات الناشئة لإلقاء الضوء على أهمية الاقتصاديات المبنية على المعرفة لبلورة نموذج للتنمية المستدامة.





وأضاف : يأتي انعقاد هذه القمّة في توقيت بالغ الأهمية ونحن على أعتاب مرحلة جديدة للاستعداد للخمسين عامًا القادمة كما أن عقد القمة في جامعة نيويورك - أبوظبي يحمل بدوره دلالة هامة إذ أن إنشاء هذه المؤسسة العريقة يبرز دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دعم الازدهار الاقتصادي والاستثمار المعرفي.





وأشار إلى أن العالم في العقود الخمسة الماضية شهد تطورًا تقنيًا غير مسبوق والذي سوف يتنامى بوتيرة أسرع خلال الأعوام القادمة ومن هذا المنطلق أحدثت الثورة الصناعية الرابعة تحولًا غير مسبوق في الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونتواصل من خلالها مع بعضنا البعض.وبالطبع، سيشهد العقد المقبل تبلور العديد من التقنيات المسببة للاضطراب لتصبح الاتجاه السائد.





من جانبه أكد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي في كلمة له أن قمة TIP نجحت في استقطاب أفضل المخترعين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم وذلك في إطار الجهود التي تبذلها منصة رواد التكنولوجيا والابتكار في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية في امارة ابوظبي ودولة الامارات بشكل عام.





وأشار الى ان هذه الجهود تهدف الى تعزيز مكانة ابوظبي كمركز رئيس للابتكار والمبتكرين على مستوى المنطقة والعالم وذلك من خلال تفعيل دور جائزة رواد التكنولوجيا والابتكار والتوسع في القطاعات المستهدفة بعد الطاقة والصحة والبيئة لتشمل مجالات أوسع وتشكل قاعدة ومنصة متكاملة للحلول التكنولوجية المبتكرة للتحديات التي تواجهها القطاعات.





وذكر في تصريح له أن قمة TIP تجمع أيضا رجال الأعمال والمستثمرين وخبراء الصناعة والجامعات والمهنيين والشركات الناشئة الذين يشتركون جميعًا في هدف واحد هو تبني الحلول المبتكرة لتحدياتنا وتحويلها الى منتج تجاري يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.





وأوضح الشرفاء أن دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي تعمل من خلال منصة رواد التكنولوجيا والابتكار على تنظيم هذا الحدث السنوي العالمي في محاولة للجمع بين العقول المبتكرة وتمكين القطاعات المستهدفة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وذلك في حوار إبداعي للنظام الإيكولوجي العالمي للابتكار في المستقبل منوها في هذا المجال بالشراكة مع بنك HSBC وشركة "تمكين" وشركة موانئ ابوظبي وتوازن وسوق ابوظبي العالمي ومكتبي التنمية الصناعية وابوظبي للاستثمار التابعين للدائرة وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات للتنمية.





من جانبها قالت سعادة رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي والعضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية: يشكل انطلاق قمة رواد التكنولوجيا والابتكار 2020 لحظة مثيرة حيث نشهد الإعلان عن الحلول المبتكرة الفائزة بجائزة رواد التكنولوجيا والابتكار في مجال تكنولوجيا البيئة، فاليوم هو تتويج لجهودنا بالشراكة مع قمة رواد التكنولوجيا والابتكار في تشجيع الابتكار والاستثمار في إطار التحول إلى الاقتصاد الأخضر في أبوظبي والعالم أجمع.





وأضافت: مع تزايد التحديات البيئية نتطلع إلى المبتكرين لمساعدتنا في إيجاد الحلول فنحن ندرك أن للابتكار التكنولوجي دورًا مهمًا في الجهود المبذولة لحماية البيئة والهدف من جائزة رواد التكنولوجيا والابتكار في مجال تكنولوجيا البيئة هو تقديم الدعم لتحسين النظامالبيئي بأكمله وطرح الأفكار التي من شأنها أن تعزز من دور المؤسسات الحكومية في هذا المجال ومع تقديم أكثر من 250 مقترحًا مبتكرًا في مجالات الطاقة النظيفة والحفاظ على المحيطات والبلاستيك المستخدم لمرة واحدة، أصبحنا ندرك أن هناك الكثير لنتعلمه من رواد الأعمال والمبتكرين الذين لديهم الكثير لتقديمه لمواجهة التحديات البيئية العالمية. وتفخر أبوظبي بتقديم نموذج للتحول للاقتصاد الأخضر، وأتمنى لجميع الفائزين في مبادرة قمة رواد التكنولوجيا والابتكارلهذا العام كل النجاح في المستقبل .





وقد ركز برنامج قمة TIP2020 على موضوعات الابتكار والتكنولوجيا مع تسليط الضوء على قصص النجاح التي قدمها خبراء الصناعة المحليين والدوليين والمتحدثين من الخبراء والمستشارين حيث استضافت القمة أكثر من 100 متحدث وخبير من مختلف المجالات وتم تنظيم أكثر من 20 ورشة عمل بحضور أكثر من 100 مستثمر من جميع أنحاء العالم.





وقال أحد المتحدثين من قمة TIP د. طارق عبد القادر مدير عام مكتب ابو ظبى للإستثمار : يعمل مكتب ابو ظبى للإستثمار مع كل الشركات من جميع الأحجام فى جميع القطاعات لمساعدتها على الإبتكار والإبداع والنمو فى ابو ظبى مشيرا إلى أن قمة رواد التكنولوجيا والإبتكار ترمز الى القيمة التي توليها أبوظبي للإبتكار والتزامنا بخلق بيئة يمكن ان تزدهر فيها الشركات الأكثر ابتكارا فى العالم، وأوضح أن هذا الحدث يمثل فرصة لإكتشاف كيف يمكن للنظام الإيكولوجى فى ابو ظبى تمكين المزيد من الشركات فى إنشاء وتسويق الأفكار ذات المستوى العالمى هنا فى الإمارات.





من جانبه قال جون نوستا مؤسس ورئيس NostaLab: إننا نقف جميعًا عند نقطة تحول هامة تحدد طريقنا في المستقبل حيث تأتي قمة TIP 2020 لتساهم في هذا السياق من خلال ابراز دور الابتكار والمخترعين وتفعيل مجال الذكاء الاصطناعي من مدينة أبوظبي.





على الصعيد ذاته أكد الدكتور ستيف غريفيث نائب الرئيس الأول للبحوث والتطوير جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا : أن قمة TIP 2020 تعد منصة هامة للشركات الناشئة التي يتم إنشاؤها عالميًا في قطاعات التكنولوجيا العميقة التي لديها إمكانية التأثير الاجتماعي الكبير وهي أيضا فرصة لاستعراض التحديات التي تواجه هذه الشركات وكيف يمكن التغلب عليها عبر خلق حلول مبتكرة يتم استثمارها اقتصاديا وتجاريا.