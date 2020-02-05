قري وعزب تحمل اسم "نزلة" في بني سويف.. اعرف السبب

تشتهر محافظة بني سويف بوجود العديد من القري التي تحمل اسم "نزلة" وكلمة نزلة من توابع القرية وعرفت بهذا الاسم منذ أيام العثمانيين والنزلة معناها البسيط نواة للقرية المصرية.





ومعظمها قري تتوسط في المساحة وعدد السكان ما بين القرية الكبيرة الأم وما بين العزبة الصغيرة فهي متوسطة وغالبا ما تسمى القرية بنزلة ليكون اسما مصاحبا للقرية الأم فمثلا قرية البرقي في الفشن جنوب بني سويف تجاورها قرية نزلة البرقي وقرية إقفهص تجاورها قرية نزلة إقفهص وهكذا.

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وهناك بعض القري التي كانت تحمل كلمة نزلة لكن مع مرور الوقت اشتهرت بدون كلمة نزلة وإن كانت مازالت في الأوراق الرسمية والمكاتبات تكتب نزلة مثل شاويش في إهناسيا والأصل نزلة شاويش.





"صدى البلد" حصر أسماء القرى التي تحمل اسم نزلة في مراكز محافظة بني سويف السبع.





ففي مركز بني سويف "نزلة أبو سليم " والتي تسمي حاليا بأبو سليم ، تتبع قرية نزلة أبو سليم، مجلس قروي شريف باشا مركز بني سويف، و القرية متاخمة لبندر بني سويف والتي ينحدر أصلها إلى قبيلة بني واصل بالجزيرة العربية ومنها عائلة سليم .





وانحدر من نسلهم شيخ العرب محمد سليم حمد مؤسس قرية أبو سليم وكان عضوا بأول حياة نيابية في عهد الخديوي إسماعيل 1876 حتي عام 1896 تلاه دياب محمد سليم عضو مجلس الأعيان والمندوبين عام 1900 حتي 1912 ، ثم عبدالحميد دياب سليم عضو مجلس شوري القوانين منذ عام 1920 حتي 1935 ثم خلفه محمد دياب سليم عضو مجلس الأمة منذ عام 1940 حتي 1952 واخيرا علي البكري سليم عضو مجلس الشعب منذ عام 2000 حتي 2010.





كما توجد قرية نزلة معارك التابعة لمركز بني سويف وبها العديد من الأطباء ورموز المجتمع ومنهم الدكتور احمد شاكر الغول بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف، كما توجد قرية نزلة السعادنة التابعة لقرية أبشنا ببني سويف.





وفي مركز الفشن جنوب المحافظة توجد قرية نزلة إقفهص التابعة لقرية "إقفهص" الأم وعمدتها العمدة محمد صالح عبدالله والذي توارث العمودية بالنزلة أبا عن جد ويتبع القرية عزبة مجاورة هي عزبة جرجس.





كما توجد قرية نزلة البرقي نسبة إلي قرية البرقي والتابعة أيضا لمجلس قروي اقفهص وبها نقطة شرطة ومع أنها أخرجت علماء وقراء قرآن كريم مشاهير للعالم العربي والإسلامي ولم يكن لنزلة البرقي نصيبا في الشهرة مثل قرية البرقي التي كان فيها نوابا لمجلسي الشعب والشوري.





كما يوجد في الفشن قرية نزلة حنا وهي تابعة لمجلس قروي " أبسوج " والتي يتآخم فيها المسجد بالكنيسة ويعيش فيها الأقباط والمسلمون جنبا إلي جنب في إخوة وترابط.





وفي مركز الواسطي شمال المحافظة توجد نزلة الجنيدي وبها عائلات كبيرة ونواب مجلس الشعب سابقين ، وفي مركز إهناسيا توجد نزلة المشارقة ونزلة المماليك ونزلة خلف ونزلة شارويش ومن أشهر أبنائها محمود المغربي رئيس عدة مدن سابق ومدير مكتب محافظ بني سويف الحالي.





وفي مركز ببا جنوب المحافظة توجد قري تحمل اسم نزلة منها قرية نزلة علي كيلاني وقرية نزلة الشريف وقرية نزلة الزاوية، وفي مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة توجد نزلة الديب نزلة سعيد التابعتين لمجلس قروي بدهل.