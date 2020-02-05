تقارير روسية تكشف مواقع تدريب مرتزقة أردوغان قبل نقلهم إلى ليبيا

فضحت تقارير روسية، تركيا وتدخلها السافر في ليبيا، من خلال إرسال المرتزقة والمدربين العسكريين الموجودين إلى البلاد لدعم حكومة الوفاق





ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية قولها إن تركيا أنشأت معسكرات تدريب للمرتزقة الذين يتم نقلهم إلى ليبيا في أزمير.





وأكدت الوكالة الروسية، أن قطر شاركت في التدخل بشكل خفي، وذلك بتمويل تركيا لتسليح المرتزقة الذين يتم نقلهم إلى ليبيا.





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وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري كشف في وقت سابق عن أن تركيا أرسلت نحو 6 آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا، كما نقلت نحو 1500 عنصر من جبهة النصرة.





وأكد المسماري أن شخصا يدعى عقيد غازي يقود عناصر المرتزقة السوريين في ليبيا كما كشف عن باقي أسماء قادة المقاتلين السوريين في ليبيا.





وأضاف المسماري أن حكومة الوفاق أهدت مبلغ مليون دولار لكل قائد فصيل سوري مقاتل في ليبيا، مشيرا إلى أن أغلب المقاتلين السوريين في ليبيا يرغبون بالخروج نحو أوروبا.





وأكد أن قاعدة معيتيقة تحولت إلى قاعدة تركيا بشكل شبه كامل، كما شدد المسماري على أن الجيش الليبي سيرد بقوة على أي خرق أمني، مؤكدا أن "القوات على أهبة الاستعداد".





ولفت المسماري إلى أن أردوغان أنشأ شركة أمنية تحولت إلى "ذراع لتنظيم الإخوان" من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا، مشيرا إلى أن الرئيس التركي يدير شبكة إرهابية دولية من خلال الشركة الأمنية التي أنشأها.





وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن بلاده تتدخل في ليبيا بطلب من حكومة الوفاق الذي يرأسها فايز السراج، مصرًا على بقاء قواته هناك.