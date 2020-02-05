صفارات إنذار ومواجهة جديدة.. حماس تدرس التصعيد مع إسرائيل

قال موقع "والاه" العبري، صباح اليوم الأربعاء، إن حركة حماس تدرس العودة قريبا للتظاهرات، على الحدود، بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأضاف الموقع العبري، أن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشير إلى أن حماس تدرس العودة قريبا للتظاهرات، على حدود قطاع غزة.

ووفقا لـ"والاه" تشير تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن التوتر بالجنوب، وغلاف غزة، لن ينتهي طيلة شهر فبراير الجاري.

ولفت إلى أن حماس تحاول الضغط على إسرائيل، من أجل إجبار إسرائيل، على الالتزام بتفاهمات التهدئة، وتطبيقها، قبل موعد الانتخابات.

وهاجم سلاح الجو الإسرائيلي، عددًا من الأهداف التابعة لحماس في جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق 3 صواريخ تجاه الغلاف.

وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف قطاع غزة مساء أمس، قبل سقوط قذيفة صاروخية.

وقال الإعلام العبري "إن تفعيل منظومة الإنذار في مستوطنات غلاف غزة جاء عقب إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة سقطت في إحدى المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع".

وأشارت، إلى أن "صاروخا أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، وأن منظومة القبة الحديدية تصدت له".