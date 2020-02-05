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فن

تعليق غير متوقع لـ محامى لينا الفيشاوى: عايزينه يشتغل عشان ناخد فلوسه.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:03 ص
أحمد الفيشاوى وابنته
أحمد الفيشاوى وابنته
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أحمد إبراهيم
كشف شعبان سعيد محامى لينا أحمد الفيشاوى عن تطورات قضية حبس الفيشاوى الصغير لمدة سنة، والتى قضت بها المحكمة مؤخرا بسبب عدم دفع النفقة الخاصة بابنته. 

وقال شعبان سعيد، فى لقاء له ببرنامج et بالعربى: "إننا لا نرغب فى حبس أحمد الفيشاوى ولكن نرغب فى أن يعمل كثيرا حتى نأخذ منه فلوسه". 

وأضاف شعبان سعيد: "أن كل ما تقوم به محامية الفنان أحمد الفيشاوى لا جدوى له، وكل القضايا التى رفعها الفيشاوى خسرها بينما كل القضايا التى رفعناها عليه كسبناها وليس أمامه سوى الدفع أو الحبس". 

وأوضح شعبان: "سيدفع أحمد الفيشاوى 4 ملايين و700 ألف جنيه وذلك عن أجر مسكن ومصاريف دراسية ونفقات لابنته عن آخر عامين". 
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