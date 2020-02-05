لمواجهة إيران.. اجتماع سري بين الإمارات وإسرائيل بالبيت الأبيض

عقد اجتماع ثلاثي سري شارك فيه مسئولون كبار من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة برعاية أمريكية قبل حوالي شهر ونصف الشهر بالبيت الأبيض في محاولة لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وحسب تقرير نشرته القناة 13 العبرية، جرى الاجتماع في 17 ديسمبر عام 2019 وكان الغرض منه زيادة التنسيق بين الدول الثلاث حول الملف الإيراني والتوصل لاتفاقية عدم العداء بين إسرائيل والإمارات، وستكون خطوة نحو التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.

وقال مراسل القناة باراك رافيد، إن الوفد الأمريكي ترأسه مستشار ترامب روبرت أوبراين، وحضره مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مشير بن شبات، وسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة.

وأضاف أنه بعد بضعة أيام من الاجتماع كتب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مقالًا بعنون "الإسلام يغير شكله - التحالف العربي الإسرائيلي يتشكل في الشرق الأوسط".

وأوضح أنه بعد يوم واحد من اللقاء ألمح نتنياهو في اجتماع يوم 22 ديسمبر إلى تشكيل تحالف بين البلدين.