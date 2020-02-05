AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وصول جثمان نادية لطفي إلى مسجد مستشفى المعادي العسكري

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:34 م
صدى البلد
Advertisements
محمد هاني _ عدسة: محمد ابو النور
وصل، منذ قليل، جثمان الفنانة نادية لطفي، إلى مسجد مستشفى المعادي العسكري للصلاة عليها بعد صلاة الظهر.

وفارقت نادية لطفي الحياة مساء أمس، الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض استمر لسنوات، عن عمر 83 عاما.

وحضر الجنازة العديد من نجوم الفن، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنانة ميرفت أمين، والفنانة بوسي.

جدير بالذكر أن الاسم الحقيقي للفنانة نادية لطفي "بولا محمد شفيق"، وأن المخرج رمسيس نجيب هو من اكتشفها وقدمها للسينما بعدما اختار لها اسم نادية لطفي.


وكانت النجمة الكبيرة نادية لطفى قد عانت منذ عدة أسابيع من تدهور حالتها الصحية ودخلت على أثرها مستشفى المعادى، حتى ساءت حالتها أكثر ودخلت العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعى، لتستمر على هذا الوضع ما يقرب من أسبوعين قبل أن تفارق الحياة.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد جنازة نادية لطفي

من بولا شفيق لـ نادية لطفي .. والسبب دور لـ فاتن حمامة| نوستالجيا

سر اسم "بولا" للراحلة نادية لطفي .. وما علاقتها بفاتن حمامة

شاهد.. بيانات البطاقة الشخصية للراحلة نادية لطفى

ترشيحاتنا

نصبت على 12 شخصا.. سقوط صاحبة محل استولت على 3.3 مليون جنيه

زوج عبير صبرى يبنى مسجدا فى تايلاند.. والفنانة توجه رسالة مؤثرة له.. صور

انتبه.. 4 أسباب تؤدى إلى جفاف الفم

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

مسلسل الأخ الكبير لـ محمد رجب.. مشهد مؤثر لـ جنازة شقيقته.. فيديو

ما بتلحقش نفسك.. انتبه 4 أعراض تكشف إصابتك بسلس البول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرعة بديهة سيدة تنقذها من الموت.. اتصلت بالنجدة بـ أصابع قدميها

شاهد.. صور نادرة لابن الفنانة نادية لطفى

زوج عبير صبرى يبنى مسجدا فى تايلاند.. والفنانة توجه رسالة مؤثرة له.. صور