وصول جثمان نادية لطفي إلى مسجد مستشفى المعادي العسكري





وفارقت نادية لطفي الحياة مساء أمس، الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض استمر لسنوات، عن عمر 83 عاما.





وحضر الجنازة العديد من نجوم الفن، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنانة ميرفت أمين، والفنانة بوسي.





جدير بالذكر أن الاسم الحقيقي للفنانة نادية لطفي "بولا محمد شفيق"، وأن المخرج رمسيس نجيب هو من اكتشفها وقدمها للسينما بعدما اختار لها اسم نادية لطفي.





وكانت النجمة الكبيرة نادية لطفى قد عانت منذ عدة أسابيع من تدهور حالتها الصحية ودخلت على أثرها مستشفى المعادى، حتى ساءت حالتها أكثر ودخلت العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعى، لتستمر على هذا الوضع ما يقرب من أسبوعين قبل أن تفارق الحياة.











وصل، منذ قليل، جثمان الفنانة نادية لطفي، إلى مسجد مستشفى المعادي العسكري للصلاة عليها بعد صلاة الظهر.