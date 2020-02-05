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محافظات

ننشر أول صور لصيادي كفر الشيخ بعد عودتهم من اليمن

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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محمود زيدان
وصل الصيادان فهمي محمد فهمي زهران، وسعيد سيد محمد البدوي،المفرج عنهما في اليمين، اليوم، إلى ديوان عام محافظة كفر الشيخ، واستقبلهما اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وحمل أهالي الصيادين، أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسط هتافات "تسلم الأيادي"، و"تحيا مصر .. تحيا مصر"، موجهين الشكر للرئيس السيسي على موقفه الوطني النبيل مع أبنائهم الصيادين في دمياط وكفر الشيخ.

وكانت طائرة مصرية خاصة، وصلت مساء الثلاثاء، على متنها 32 صيادًا مصريًا من أبناء محافظتي دمياط وكفر الشيخ، كانوا محتجزين قبالة سواحل اليمن، وأقلعت الطائرة من مدينة صنعاء، ووصلت مطار القاهرة.

جاء ذلك بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الجهات المسؤولة، وجرى بالفعل إعادة الصيادين إلى أرض الوطن بسلام.

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ننشر أول صور لصيادي كفر الشيخ بعد عودتهم من اليمن
ننشر أول صور لصيادي كفر الشيخ بعد عودتهم من اليمن
ننشر أول صور لصيادي كفر الشيخ بعد عودتهم من اليمن
ننشر أول صور لصيادي كفر الشيخ بعد عودتهم من اليمن
ننشر أول صور لصيادي كفر الشيخ بعد عودتهم من اليمن
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