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ثقافة

رحاب مطاوع تحيي تراث أم كلثوم بالمانسترلي.. الخميس

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تُقدم الفنانة "رحاب مطاوع" في الثامنة مساء غد الخميس حفلًا غنائيًا،  بالمركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وفي ثالث الليالي لإحياء ذكرى وتراث سيدة الغناء العربي أم كلثوم .

وتتغنى رحاب مطاوع بأروع أغانى كوكب الشرق لأثنين من أهم رموز وقامات الموسيقي المصرية هما "محمد عبد الوهاب - رياض السنباطي" ، بمصاحبة "فرقة جوهرة الشرق" قيادة المايسترو أيمن محيي الدين.

الفنانة "رحاب مطاوع" واحدة من الأصوات المصرية التي اشتهرت من خلال دار الأوبرا المصرية وتميزت بشخصية فنية فريدة لا تشبه أحد فهي تُغني لكبار رموز وأعلام الموسيقي المصرية والعربية بشخصيتها وإحساسها مع الحفاظ علي الثوب الأصلي لهذه الأعمال الفنية .

تخرجت " مطاوع "  في المعهد العالي للموسيقي العربية ، وهي سوليست لكل من  فرقتي أم كلثوم بأكاديمية الفنون وعبد الحليم نويرة بدار الأوبرا المصرية، ومثلت مصر فى العديد من المهرجانات الموسيقية والغنائية داخل مصر وخارجها منها: مهرجان جرش (الأردن) ، مهرجانات موازين (المغرب) ، إضافة إلى مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة.

كما تعاونت مع مجموعة كبيرة من أهم الملحنين المصريين منهم : عمار الشريعي - ميشيل المصري - حلمي بكر - صلاح الشرنوبي ، وأيضًا قامت بالغناء في العديد من المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية أهمها : (مسلسل هارون الرشيد - مسلسل ذو النون المصري .. وغيرهم).
 
وشاركت بالتمثيل والغناء في عدد من المسرحيات الغنائية  بمسرح الدولة منها : مسرحية "بالأحضان" أمام النجم ممدوح عبد العليم وإخراج أحمد إسماعيل علي المسرح القومي ، ومسرحية "سيرة الحب" أمام النجوم إيهاب فهمي وأحمد الدمرداش وإخراج عادل عبده علي مسرح البالون.
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