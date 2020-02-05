AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لحماية الأطفال وتمكين المرأة.. مبادرتان للأمن السيبراني برعاية ولي العهد السعودي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:36 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
Advertisements
على صالح
تبنى ولي عهد المملكة العربية السعودية مبادرتين دوليتين لـ حماية الاطفال وتمكين المرأة على مستوى الفضاء السيبراني؛ من أجل أفضل ممارسات وسياسات وبرامج ضد استغلال الأطفال أثناء استخدامهم لشبكة الإنترنت وتعريضهم لجرائم الكترونية 

وجاء الإعلان عن تبني ولي العهد السعودي مبادرات الأمن السيبراني خلال فعاليات المنتدى الدولي للأمن السيبراني برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث أعلن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عن تبني الأمير محمد بن سلمان للمبادرتين الدوليتين 


وتهتم المبادرة الأولى بتطوير أفضل الممارسات والسياسات والبرامج لحماية الأطفال في العالم السيبراني

وتأتي وفقا لسياسات المملكة التي تهدف مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة ضد الأطفال أثناء استخدامهم لشبكة الإنترنت، واحتمالية تعريضهم لجرائم سيبرانية متنوعة، وايضا من أجل التصدي لأي تأثير فكري على توجهاتهم تدفع إلى تبنيهم أيديولوجيات متطرفة وإرهابية تشكل خطرًا على دولهم ومحيطهم 

وتتمثل الجرائم الالكترونية بحق الأطفال في التنمر السيبراني، وسرقة البيانات الشخصية والاحتيال.
 ►►► سعوديون يروون تفاصيل لحظات الرعب في مدينة الأشباح.. شهادات حية من بؤرة فيروس كورونا

وتستهدف المبادرة وضع البرامج وتكوين الشراكات الدولية لتعزيز تحقيق الأهداف المبتغاة على المستوى الدولي والعمل على تبني أفضل الممكنات من قبل المعلمين والأسر، وصناع القرار لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني الدولي.

أما المبادرة الثانية، فتشكل برنامجا شاملا من أجل تعزيز دور المرأة وتمكينها في الأمن السيبراني ومنح دورها أهمية كبيرة وإضافة نوعية لجودة وتنوع المهارات في الأمن السيبراني فضلا عن الإسهام في تقليص نقص المهارات والمواهب في الأمن السيبراني على المستوى الدولي. 

وتتمثل في دفع جميع الجهود؛ من أجل تمكين المرأة في الأمن السيبراني والتي تستوجب تشجيع المرأة ودعمها في مجال الأمن السيبراني وتمكينها من الحصول على التعليم والتأهيل المطلوب لتمكينها من المشاركة الفاعلة في بناء قطاع الأمن السيبراني؛ لتتبوأ مناصب قيادية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد بن سلمان في الإمارات.. تفاصيل 7 مبادرات استراتيجية بين الرياض وأبوظبي

تأشيرات سياحة مشتركة وعملة رقمية.. ولي عهد ابو ظبي وبن سلمان يستعرضان مشروعات الشراكة بين البلدين

بن سلمان في الإمارات.. نتائج زيارة ولي العهد السعودي.. تأكيد على متانة العلاقات.. خطة للتوسع في الشراكات مستقبلا.. و7 مبادرات للارتقاء بمصالح الشعبين

وزير الاتصالات: الأمن السيبراني يمثل أحد أهم أركان استراتيجية بناء مصر الرقمية

رسالة إلى مصر واتفاقية مع الإمارات.. 14 قرار منها 4 تفويضات لوزيرين ومسئولين كبار.. موضوعات ساخنة على طاولة الملك سلمان والوزراء

بحضور أكثر من 100 شخصية عالمية.. تفاصيل منتدى الأعمال الدولي للأمن السيبراني في الرياض

ترشيحاتنا

بعد الوعكة الصحية.. هنيدي يداعب تركي آل الشيخ بـ تويتر

انتصار جديد لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخارية بفائدة 12%.. تفاصيل

ست بـ 100 راجل.. إنجي علي توجه رسالة مؤثرة لـ رانيا يوسف

في عيد ميلاد رونالدو الـ35.. أرقام لا تنسى لـ صاروخ ماديرا

شاهد.. بيانات البطاقة الشخصية للراحلة نادية لطفى

إحراج بيلوسي أبرزها.. 5 مواقف أثارت جدلا خلال خطاب حالة الاتحاد لـ ترامب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيفر لوبيز دون مكياج بعد حفل Super Bowl.. شاهد

30 صورة من جنازة الفنانة نادية لطفي

بسبب السوشيال ميديا.. مسافر يدعي إصابته بـ كورونا ويثير أزمة على متن طائرة