لحماية الأطفال وتمكين المرأة.. مبادرتان للأمن السيبراني برعاية ولي العهد السعودي





وجاء الإعلان عن تبني ولي العهد السعودي مبادرات الأمن السيبراني خلال فعاليات المنتدى الدولي للأمن السيبراني برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث أعلن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عن تبني الأمير محمد بن سلمان للمبادرتين الدوليتين



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وتهتم المبادرة الأولى بتطوير أفضل الممارسات والسياسات والبرامج لحماية الأطفال في العالم السيبراني وتهتم المبادرة الأولى بتطوير أفضل الممارسات والسياسات والبرامج لحماية الأطفال في العالم السيبراني





وتأتي وفقا لسياسات المملكة التي تهدف مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة ضد الأطفال أثناء استخدامهم لشبكة الإنترنت، واحتمالية تعريضهم لجرائم سيبرانية متنوعة، وايضا من أجل التصدي لأي تأثير فكري على توجهاتهم تدفع إلى تبنيهم أيديولوجيات متطرفة وإرهابية تشكل خطرًا على دولهم ومحيطهم





وتتمثل الجرائم الالكترونية بحق الأطفال في التنمر السيبراني، وسرقة البيانات الشخصية والاحتيال.

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وتستهدف المبادرة وضع البرامج وتكوين الشراكات الدولية لتعزيز تحقيق الأهداف المبتغاة على المستوى الدولي والعمل على تبني أفضل الممكنات من قبل المعلمين والأسر، وصناع القرار لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني الدولي. وتستهدف المبادرة وضع البرامج وتكوين الشراكات الدولية لتعزيز تحقيق الأهداف المبتغاة على المستوى الدولي والعمل على تبني أفضل الممكنات من قبل المعلمين والأسر، وصناع القرار لحماية الأطفال في





أما المبادرة الثانية، فتشكل برنامجا شاملا من أجل تعزيز دور المرأة وتمكينها في الأمن السيبراني ومنح دورها أهمية كبيرة وإضافة نوعية لجودة وتنوع المهارات في الأمن السيبراني فضلا عن الإسهام في تقليص نقص المهارات والمواهب في الأمن السيبراني على المستوى الدولي.





وتتمثل في دفع جميع الجهود؛ من أجل تمكين المرأة في الأمن السيبراني والتي تستوجب تشجيع المرأة ودعمها في مجال الأمن السيبراني وتمكينها من الحصول على التعليم والتأهيل المطلوب لتمكينها من المشاركة الفاعلة في بناء قطاع الأمن السيبراني؛ لتتبوأ مناصب قيادية.



