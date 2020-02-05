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مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي شربين تحصل على شهادة T.S.M للمرة الثالثة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:35 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلن المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن حصول محطة معالجة صرف صحي شربين على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M للمرة الثالثة، ضمن خطة عمل الشركة للعام 2019 /2020 بقطاع التشغيل والصيانة، ما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة.

وأضاف نصر، أن هناك تنافساً مستمر لتطوير أداء الشركات فى إطار متابعة مستمرة من المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 29 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ منهم 20 محطة لمعالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي شربين تحصل على شهادة T.S.M للمرة الثالثة
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي شربين تحصل على شهادة T.S.M للمرة الثالثة
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي شربين تحصل على شهادة T.S.M للمرة الثالثة
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي شربين تحصل على شهادة T.S.M للمرة الثالثة
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي شربين تحصل على شهادة T.S.M للمرة الثالثة
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي شربين تحصل على شهادة T.S.M للمرة الثالثة
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي شربين تحصل على شهادة T.S.M للمرة الثالثة
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي شربين تحصل على شهادة T.S.M للمرة الثالثة
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