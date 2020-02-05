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فن

أنا والنقيب والعميد.. أوس أوس مع أشرف زكي وأحمد حسن .. شاهد

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:06 م
اوس اوس و احمد حسن
اوس اوس و احمد حسن و اشرف زكى
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سيد احمد
نشر الفنان اوس اوس صورة له مع الفنان أشرف زكى وأحمد حسن لاعب منتخب مصر سابقا من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق أوس أوس على الصورة قائلا "أنا والنقيب والعميد 😂
#كماين_الشيخ_زايد 😂❤️ ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 


منورين - ❤❤❤- عن عظمة الصورة 😍 

يشار إلى أن أوس أوس بمسلسل " اتنين فى الصندوق"، حيث تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسر تجمعهم العلاقات بينهم.

يذكر أن مسلسل "اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، بطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.


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