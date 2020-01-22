أوس أوس يحيى الذكرى الثانية لرحيل والده: «وحشتنى أوى يا غالى»

نشر الفنانة أوس أوس صورتين تجمعه بوالده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "، حيث ظهر في الصورة الأولى والده فى آخر أيام مرضه والصورة الثانية لمحمد أسامة مع والده فى طفولته.

وعلق أوس أوس علي الصورة، قائلا: "22-1-2018 الذكرى السنوية الثانية نسألكم الدعاء والفاتحة لا بويا ولكل من رحلوا عنا واحشتنى اوووى ياغالى"، وكتب له على ربيع، قائلا:" ربنا يرحمه يارب الراجل الطيب الأصيل الجدع الحنين ان شاء الله في الجنة وربنا يجمعنا معاك في الجنة".

يشار إلى أن أوس أوس بمسلسل " اتنين فى الصندوق"، حيث تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسر تجمعهم العلاقات بينهم.





يذكر أن مسلسل "اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، بطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.