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اقتصاد

بعد غد.. قطع المياه عن شارع الهرم.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:36 م
شارع الهرم
شارع الهرم
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امنه عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق "شارع الهرم بدءا من نصر الدين حتي المساحة – شارع الهرم حتي تقسيم عمرو ابن العاص الأول والثاني والثالث – ترعة عبد العال (1-2) – كفر طهرمس"، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 7 /2 /2020 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 8 / 2 / 2020.

يأتي ذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال الإحلال والتجديد لطلمبات محطة رفع صرف صحي أرض اللواء بمنطقة حي بولاق الدكرور، وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125
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