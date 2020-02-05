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مرأة

ببنطلون جلد .. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها فى لبنان ..صور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:40 م
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
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هاجر هانئ
شاركت خيرية علي، زوجة الفنان خالد سليم، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها فى لبنان.

ظهرت زوجة خالد سليم فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون أسود جلد مع سترة قطنية باللون الاسود ونسقته معهما جاكيت أبيض أتسم بالفرو.

وأنتعلت زوجة خالد سليم حذاء مسطح باللون الأبيض فيما ارتدت حقيبة خصر، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الجذابة.

واعتمدت زوجة خالد سليم على خصلات شعرها الانسابى المنسدله على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

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